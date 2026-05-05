Doanh số Ford tại Mỹ lại tiếp tục lao dốc

Doanh số của Ford và Lincoln tại Mỹ tiếp tục lao dốc trong tháng 4/2026 khi xe điện và SUV suy yếu trên diện rộng.

Tại Mỹ, doanh số của Ford và Lincoln đã giảm 8,8% trong quý I/2026 so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 4/2026, mức sụt giảm lên tới 14,4%, kéo tổng thể doanh số lũy kế chìm sâu hơn vào vùng tiêu cực.

Ford ghi nhận doanh số tiếp tục giảm

Giữa bức tranh ảm đạm đó, vẫn có một điểm sáng đáng chú ý: Ford Mustang. Mẫu xe này ghi nhận mức tăng gần 20% trong tháng 4. Tính từ đầu năm, doanh số Mustang tăng 39,2%, đạt 19.904 xe, trong đó tháng 4 đóng góp 5.830 xe, tăng 18,4% so với cùng kỳ 2025.

Doanh số tháng 4/2026 của thương hiệu tiếp tục ghi nhận thành tích ảm đạm khi doanh số giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 169.540 chiếc. Tính từ đầu năm đến nay, doanh số của hãng tại Mỹ giảm 10,6%, đạt 603.245 xe.

Tuy nhiên, một mình Mustang không thể cứu vãn toàn cục. Tổng doanh số tháng 4 của Ford và Lincoln đạt 178.667 xe, giảm 14,4% so với năm ngoái. Nhóm xe điện hóa giảm mạnh 31,1%, trong đó xe thuần điện (BEV) giảm 24,8% và xe hybrid giảm tới 32,5%. Ngay cả các mẫu xe động cơ đốt trong cũng giảm 11,8%.

Xét theo từng phân khúc, tình hình không sáng sủa hơn. Doanh số những dòng xe mang thương hiệu Ford đã giảm 10,6% nếu tính từ đầu năm. Doanh số xe bán tải giảm 12,1%, trong khi SUV giảm 10,9%.

Trái ngược với Mustang truyền thống, phiên bản thuần điện Ford Mustang Mach-E lại có một năm đầy khó khăn. Mẫu SUV này giảm 8,8% trong tháng 4, xuống còn 2.670 xe. Doanh số lũy kế từ đầu năm chỉ đạt 7.270 xe, giảm tới 50% so với 14.535 xe cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài Mustang, Ford vẫn ghi nhận một vài điểm sáng nhỏ trong tháng 4/2026. Doanh số Bronco tăng 18,6%, Transit tăng 22%, còn Explorer nhích nhẹ 1%. Nhóm xe tải hạng nặng cũng tăng 7,4% với 1.033 xe bán ra. Tuy nhiên, phần lớn các dòng xe còn lại đều giảm mạnh, nhiều mẫu giảm hai chữ số, điển hình là Ranger giảm 25,1% xuống còn 5.245 xe.

Thương hiệu hạng sang Lincoln của Ford ảm đạm

Ở phía thương hiệu hạng sang Lincoln, tình hình cũng không khả quan hơn. Tổng thể, doanh số đã giảm 7,4% từ đầu năm, riêng tháng 4 giảm sâu 21,4%. Lincoln Nautilus là mẫu xe duy nhất tăng trưởng, tăng 7,7% trong tháng với 4.135 chiếc.

Doanh số thương hiệu hạng sang Lincoln đạt 9.127 chiếc, giảm 21,4% trong tháng 4/2026. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ có 32.737 chiếc đến tay khách hàng, vốn giảm 7,4% so với năm 2025.

Các mẫu còn lại đều lao dốc mạnh. Lincoln Aviator giảm 26,5%, Lincoln Corsair giảm 40,1%. Nặng nề nhất là Lincoln Navigator - mẫu SUV đầu bảng của Lincoln - chỉ đạt 1.600 xe, giảm tới 41,7% so với tháng 4/2025.

Với một dòng xe vừa được tái thiết kế vào năm 2025 và được kỳ vọng cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn, đây không chỉ là một tháng kinh doanh yếu kém mà là tín hiệu đáng lo ngại cho Lincoln nói riêng và tập đoàn Ford nói chung.