Ford nâng dự báo lợi nhuận năm 2026

Ford nâng dự báo lợi nhuận 2026 nhờ khoản hoàn thuế lớn, nhưng vẫn đối mặt áp lực chi phí nhôm và gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến dòng bán tải F-150.

Ford vừa nâng dự báo lợi nhuận cả năm thêm 500 triệu USD nhờ khoản hoàn thuế quan đáng kể, nhưng cảnh báo chi phí nguyên vật liệu, đặc biệt là nhôm, vẫn đang gây sức ép lên hoạt động sản xuất dòng bán tải chủ lực F-150.

Quyết định được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác bỏ một phần chính sách thuế quan của chính phủ Tổng thống Donald Trump, giúp Ford được giảm gánh nặng khoảng 1,3 tỷ USD . Hãng đã ghi nhận khoản lợi nhuận "trên giấy" từ số tiền hoàn thuế này ngay trong quý I/2026, qua đó cải thiện đáng kể kết quả tài chính, dù thừa nhận vẫn chưa rõ thời điểm chính phủ hoàn trả thực tế.

Tuy nhiên, Ford chỉ nâng dự báo lợi nhuận ít hơn mức hỗ trợ từ hoàn thuế do chi phí thuế quan thực tế trong năm cao hơn dự kiến. Áp lực chủ yếu đến từ nguyên liệu nhôm, sau khi nhà cung cấp lớn tại Mỹ là Novelis gặp 2 vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trong năm 2025, khiến nguồn cung bị gián đoạn.

Hoạt động sản xuất tại nhà máy bị ảnh hưởng ở New York dự kiến sẽ khôi phục trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9, trong khi Novelis cho biết có thể nối lại sản xuất vào cuối quý II/2026. Những gián đoạn này đã tác động trực tiếp đến sản lượng của dòng F-150, mẫu xe bán chạy nhất nước Mỹ hơn 40 năm qua và là "gà đẻ trứng vàng" của hãng.

Theo dữ liệu từ Catalyst IQ, lượng tồn kho của Ford F-150 trong tháng 4/2026 đã giảm tới 38% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do ảnh hưởng từ các vụ cháy tại Novelis. Trong khi đó, sản lượng dòng F-Series được ước tính giảm 12% trong quý I (tính đến giữa tháng 4), mức giảm sâu hơn dự báo trước đó.

Về triển vọng, Ford hiện dự báo lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) năm nay đạt từ 8,5 đến 10,5 tỷ USD , tăng so với mức dự báo trước đó là 8 đến 10 tỷ USD . Hãng cũng cho biết sẽ phải gánh chi phí thuế quan ròng khoảng 1 tỷ USD trong năm, nhưng không công bố mức ảnh hưởng tổng thể.

Kết quả kinh doanh quý I/2026 của Ford vượt xa kỳ vọng thị trường. Lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 66 cent, cao hơn nhiều so với dự báo 19 cent của giới phân tích. EBIT đạt 3,5 tỷ USD , doanh thu đạt 43,3 tỷ USD , và lợi nhuận ròng đạt 2,5 tỷ USD . Dù vậy, tổng doanh số trong quý I vẫn giảm 9%, trong đó nhu cầu xe điện và hybrid suy yếu chiếm khoảng một nửa mức sụt giảm.

Tổng doanh số xe của Ford trong quý I/2026 vẫn giảm 9%, trong đó nhu cầu xe điện và hybrid suy yếu chiếm khoảng một nửa mức sụt giảm.

Ở chiều ngược lại, đối thủ cùng thành phố là General Motors vừa công bố lợi nhuận cốt lõi quý I/2026 tăng 22% và nâng dự báo cả năm, nhờ thị trường ôtô Mỹ duy trì sức mua ổn định và khoản hoàn thuế khoảng 500 triệu USD . Trong 12 tháng qua, cổ phiếu Ford đã tăng khoảng 20%, trong khi cổ phiếu GM tăng hơn 60%, cho thấy áp lực cạnh tranh vẫn còn rất lớn đối với hãng xe có trụ sở tại Michigan.