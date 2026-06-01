Khách Mỹ tăng 'thu xăng đổi điện'

  • Thứ hai, 1/6/2026 09:57 (GMT+7)
Tỷ lệ thu cũ đổi mới để chuyển từ xe xăng sang xe điện trong khách Mỹ tăng trưởng so với tháng đầu năm, nhiều khả năng do ảnh hưởng từ giá xăng dầu tăng cao.

Chuyên trang Carscoops dẫn dữ liệu từ Edmunds cho thấy sự chuyển dịch từ xe xăng sang xe điện đang có dấu hiệu tăng trưởng mạnh tại Mỹ.

Hồi tháng đầu năm, khoảng 67,1% khách Mỹ mua ôtô điện mới tại đại lý đã đổi từ một chiếc xe xăng cũ. Đến tháng 4, tỷ lệ này tăng vọt lên 72,1%. Dữ liệu của Edmunds cho thấy đây không phải là xu hướng nhất thời, bởi diễn biến tương tự cũng ghi nhận ở nhóm khách hàng nâng cấp xe điện.

Hồi đầu năm, khoảng 26,2% khách Mỹ đã chọn phương án “thu cũ” một chiếc ôtô điện đã qua sử dụng để nâng cấp lên một mẫu xe điện hoàn toàn mới. Tỷ lệ này tăng vọt lên 35,4% vào tháng 4, bất chấp ưu đãi thuế liên bang trị giá 7.500 USD và vài khoản ưu đãi địa phương khác tại Mỹ đã bị bãi bỏ.

Trao đổi với CNBC, ông Ivan Drury - Giám đốc cấp cao bộ phận Phân tích dữ liệu tại Edmunds - cho biết vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận cụ thể, hoặc để khẳng định liệu đây có phải chỉ là tác động ngắn hạn từ cuộc xung đột ở Trung Đông khiến giá nhiên liệu tăng cao hay không.

Giá xăng dầu bắt đầu tăng cao khi xung đột ở Iran bắt đầu vào cuối tháng 2. Khoảng 3 tháng sau đó với giá xăng ở mức cao, cùng với tỷ lệ lớn khách hàng chọn thu cũ xe xăng đổi qua xe điện sẽ là dấu hiệu rõ ràng hơn về việc liệu khách hàng có cảm thấy đủ áp lực về chi phí nhiên liệu để cân nhắc chuyển đổi sang xe điện hay không”, ông Ivan Drury nhận định.

Theo Cox Automotive, chỉ số giá xe đã qua sử dụng mà đơn vị này đo lường hiện cao hơn khoảng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Xe điện là nhóm phương tiện dẫn đầu làn sóng này, với mức tăng cao hơn đáng kể so với xe xăng thông thường.

Dữ liệu của đơn vị này cũng cho thấy giá xe điện đang tăng nhanh hơn, nhóm này cũng giữ giá tốt hơn so với các dòng xe động cơ đốt trong thuần.

Trên thị trường thứ cấp, các mẫu xe điện 3 năm tuổi có giá bán vượt qua nhóm xe xăng trong 6 tuần liên tiếp, hiện cao hơn 11% so với thời điểm đầu năm.

Cũng theo dữ liệu của Cox Automotive, nhóm SUV và CUV chạy xăng đã qua sử dụng chỉ tăng giá trung bình 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, các mẫu xe xăng thuộc phân khúc cỡ nhỏ tại Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng giá đạt 7,6%. Chuyên trang Carscoops lưu ý nhóm xe này có đặc trưng là khả năng tiết kiệm nhiên liệu so với mặt bằng chung, do vậy đà tăng trưởng nói trên phù hợp với diễn biến hiện tại của thị trường.

Phúc Hậu

