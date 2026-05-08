Xe hybrid hút khách tại Mỹ

  • Thứ sáu, 8/5/2026 06:20 (GMT+7)
Nhu cầu tăng vọt trong bối cảnh giá nhiên liệu cao đã giúp xe hybrid có tốc độ bán nhanh nhất thị trường Mỹ, vượt cả xe xăng và xe điện.

Giá nhiên liệu duy trì ở mức cao đang thúc đẩy nhu cầu đối với xe hybrid và xe điện tại Mỹ, khiến lượng tồn kho xe mới toàn ngành giảm xuống còn 2,85 triệu xe vào đầu tháng 5/2025. Trong đó, xe hybrid nổi lên là dòng xe "bán chạy như tôm tươi" với tốc độ quay vòng nhanh hơn cả xe xăng truyền thống và xe điện.

Xe hybrid có tốc độ tiêu thụ nhanh hơn xe xăng và xe điện

Theo công ty dữ liệu Catalyst IQ, lượng tồn kho xe du lịch hạng nhẹ mới tại Mỹ đầu tháng 5 giảm 2,7% so với đầu tháng 4/2026, dù vẫn cao hơn 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung toàn ngành hiện tương đương 76 ngày bán hàng, giảm từ mức 80 ngày của tháng trước nhưng tăng 7 ngày so với cùng kỳ năm 2025.

Trong tháng 4/2026, xe hybrid có tốc độ tiêu thụ cao nhất khi chỉ lưu kho trung bình 59 ngày trước khi được bán ra. Trong khi đó, xe xăng truyền thống mất trung bình 75 ngày và xe điện lên tới 114 ngày.

Đáng chú ý, xe hybrid hiện là loại phương tiện có tốc độ tiêu thụ nhanh nhất trên thị trường. Dù chỉ chiếm khoảng 20% số xe được rao bán, các mẫu hybrid chỉ nằm tại đại lý trung bình 59 ngày trước khi được bán ra. Trong khi đó, xe xăng truyền thống mất trung bình 75 ngày và xe điện lên tới 114 ngày.

Catalyst IQ cho biết nguồn cung xe hybrid hiện ở mức 67 ngày, thấp hơn đáng kể so với 77 ngày của xe xăng và 79 ngày của xe điện. Điều này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao.

Sedan cỡ nhỏ và trung khan hàng tại Mỹ

Xét theo phân khúc, sedan cỡ nhỏ và cỡ trung đang có nguồn cung khan hiếm nhất thị trường. Một diễn biến đáng chú ý khác là số lượng xe bán tải full-size được rao bán đã giảm xuống thấp hơn cả SUV cỡ nhỏ, cỡ trung và cỡ lớn - điều vốn hiếm khi xảy ra do dòng xe này thường có lượng tồn kho dồi dào nhờ sức mua lớn.

Nguồn cung mẫu bán tải cỡ lớn Ford F-150 đang khan hiếm trên thị trường khi nhà cung ứng nguyên liệu nhôm Novelis gặp hỏa hoạn vào năm ngoái.

Catalyst IQ nhận định nguyên nhân một phần đến từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung Ford F-150 sau vụ hỏa hoạn tại nhà máy của Novelis, nhà cung cấp vật liệu quan trọng cho dòng bán tải này.

Trong số 6 hãng xe công bố dữ liệu tồn kho hàng tháng cho Automotive News Research & Data Center, có 3 hãng ghi nhận số ngày cung ứng tăng lên, 2 hãng giảm xuống, trong khi Toyota giữ nguyên so với tháng trước. Tình hình thị trường ôtô Mỹ nói riêng và toàn cầu nói chung có thể sẽ chuyển biến mạnh theo chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Trung Đông.

Doanh số Ford tại Mỹ lại tiếp tục lao dốc

Doanh số của Ford và Lincoln tại Mỹ tiếp tục lao dốc trong tháng 4/2026 khi xe điện và SUV suy yếu trên diện rộng.

14:48 5/5/2026

Sedan 'cứu nguy' cho doanh số Honda tại Mỹ

Doanh số tháng 4 của Honda tại Mỹ tăng nhẹ nhờ đà bứt phá của Accord và Prelude, trong khi thành tích của SUV lại gây thất vọng.

08:58 4/5/2026

Doanh số Tesla tiếp tục phục hồi tại châu Âu

Doanh số Tesla tại châu Âu tiếp tục phục hồi mạnh trong tháng 4, nhưng áp lực cạnh tranh từ các đối thủ Trung Quốc như BYD ngày càng gia tăng.

08:30 3/5/2026

Chi tiet SUV sieu sang Land Rover Range Rover SV Ultra hinh anh

Chi tiết SUV siêu sang Land Rover Range Rover SV Ultra

17:54 4/5/2026

Range Rover SV Ultra là phiên bản cao cấp nhất mà Land Rover từng giới thiệu, sở hữu nhiều công nghệ và đặc biệt là hệ thống âm thanh tĩnh điện hoàn toàn mới.

Việt Hà

