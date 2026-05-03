Doanh số Tesla tiếp tục phục hồi tại châu Âu

Doanh số của Tesla tại một số thị trường châu Âu tiếp tục ghi nhận đà phục hồi trong tháng 4/2026, dù hãng xe điện Mỹ vẫn chịu sức ép ngày càng lớn từ các đối thủ Trung Quốc như BYD hay Xpeng.

Tesla ghi nhận tin vui tại nhiều thị trường châu Âu

Theo dữ liệu đăng ký xe, thước đo gần đúng cho doanh số, lượng xe Tesla tại Pháp, Đan Mạch và Hà Lan đều tăng mạnh trong tháng 4. Tại Đan Mạch, số xe đăng ký tăng tới 102% so với cùng kỳ năm trước theo bilstatistik.dk. Tại Pháp, dữ liệu từ PFA cho thấy mức tăng lên tới 112%, trong khi hiệp hội ôtô Hà Lan BOVAG ghi nhận mức tăng 23%.

Đà phục hồi này nối dài xu hướng tăng trưởng của thương hiệu này tại châu Âu trong năm nay, sau 2 năm liên tiếp sụt giảm, trong đó riêng năm 2025 giảm gần 27%. Trong quý I/2026, doanh số của hãng đã tăng gần 45% trên toàn khu vực.

Một trong những yếu tố thúc đẩy nhu cầu xe điện tại châu Âu là giá nhiên liệu tăng cao sau khi xung đột tại Iran bùng phát từ ngày 28/2, khiến người tiêu dùng chuyển hướng sang các phương tiện tiết kiệm năng lượng hơn.

Dải sản phẩm nghèo nàn là điểm yếu của Tesla

Cùng với đó, Tesla cũng nhận được cú hích khi cơ quan quản lý phương tiện RDW của Hà Lan phê duyệt phần mềm hỗ trợ lái xe của hãng. RDW đã thông báo với Ủy ban châu Âu về kế hoạch xin cấp phép sử dụng rộng rãi trên toàn Liên minh châu Âu đối với phần mềm này, vốn được cung cấp theo hình thức thuê bao hàng tháng.

Đà tăng trưởng của Tesla vẫn đối mặt nhiều thách thức. Danh mục sản phẩm của hãng hiện khá hạn chế và đã có phần lỗi thời vốn chỉ gồm 2 mẫu xe chủ lực, trong khi mẫu xe đại chúng gần nhất là Model Y đã ra mắt từ năm 2020.

Thách thức cho thương hiệu xe điện của ông Elon Musk càng lớn khi các hãng xe truyền thống và đặc biệt là các đối thủ Trung Quốc liên tục tung ra các mẫu xe mới. Tại Đan Mạch, hãng đã bán ít xe hơn so với Xpeng trong tháng 4, trong khi tại Hà Lan, hãng cũng bị BYD vượt qua về doanh số.

Mặc dù danh mục sản phẩm còn hạn chế, thương hiệu này đang đẩy mạnh vào công nghệ để tiếp cận khách hàng tốt hơn. Một số nguồn tin cho biết hãng đang phát triển một mẫu xe điện giá rẻ, vốn có thể phân phối tại Trung Quốc hay châu Âu.

Diễn biến này cho thấy dù đang phục hồi, Tesla vẫn phải nỗ lực lớn để bảo vệ thị phần tại châu Âu, một trong những thị trường xe điện cạnh tranh nhất thế giới. Bên cạnh đó, ưu thế về công nghệ, đặc biệt là hệ thống tự lái FSD, robotaxi hay robot hình người, có thể sẽ giúp thương hiệu phát triển trong tương lai.