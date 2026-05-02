Xe điện Tesla Roadster lại lỡ hẹn với khách hàng

Thời điểm ra mắt mẫu xe điện Tesla Roadster tiếp tục bị dời lại, mặc dù trước đó CEO Elon Musk từng hứa hẹn trong tháng 4/2026.

CEO Elon Musk khiến giới công nghệ và người hâm mộ một lần nữa thất vọng khi tiếp tục trì hoãn thời điểm ra mắt mẫu xe thể thao thuần điện Tesla Roadster, đồng thời chỉ đưa ra một mốc thời gian mơ hồ cho sự kiện được mong chờ này.

Mẫu xe điện Tesla Roadster một lần nữa lại gây thất vọng cho những ai đặt trước cũng như tín đồ của thương hiệu xe điện này, khi đã gần 10 năm được giới thiệu dưới dạng concept nhưng xe vẫn chưa được sản xuất thương mại.

Phát biểu trong cuộc họp kết quả kinh doanh quý I/2026, ông Musk cho biết hãng có thể sẽ trình làng chiếc Roadster thế hệ mới "trong khoảng một tháng tới". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quá trình thử nghiệm và xác thực vẫn cần thêm thời gian để tránh rủi ro trong buổi trình diễn.

Vị tỷ phú này cho biết: "Chúng tôi cần rất nhiều thử nghiệm và xác nhận trước khi có thể demo mà không gặp sự cố, nhưng tôi tin đây sẽ là một trong những màn ra mắt sản phẩm thú vị nhất từ trước đến nay".

Sau hàng năm trời chờ đợi, cứ tưởng phiên bản thương mại của chiếc xe sẽ chính thức có mặt vào cuối tháng 4/2026. Tuy nhiên, thông tin về lễ ra mắt chính thức của mẫu EV này vẫn chưa được công bố.

Về lâu dài, đây có thể trở thành mẫu xe duy nhất trong danh mục sản phẩm của thương hiệu vẫn do con người trực tiếp điều khiển, trong bối cảnh hãng ngày càng tập trung vào công nghệ tự lái. Dù vậy, ông thừa nhận mẫu xe này sẽ không đóng góp đáng kể vào doanh thu, nhưng "nó thực sự rất ngầu".

Ra mắt lần đầu vào năm 2017, Tesla Roadster đã trải qua nhiều lần trì hoãn. Vào tháng 10/2025, ông Elon Musk từng nói xe có thể được giới thiệu trước cuối năm, nhưng chỉ 1 tháng sau lại chuyển sang kế hoạch tổ chức sự kiện trình diễn vào ngày 1/4/2026. Đến giữa tháng 3/2026, ông tiếp tục điều chỉnh sang "cuối tháng 4", trước khi một lần nữa lùi lịch như hiện tại.

Cho đến hiện tại, Tesla vẫn có nhiều dự án được ưu tiên hơn như robotaxi, trí tuệ nhân tạo hay robot hình người... Tesla Roadster, mặc dù mang yếu tố hình ảnh thương hiệu, vẫn phải xếp sau trong danh sách của ông Elon Musk.

Tình hình kinh doanh của Tesla lại cho thấy tín hiệu tích cực. Công ty vượt kỳ vọng lợi nhuận trong quý I/2026, với doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu đang phục hồi tại thị trường Bắc Mỹ. Tesla cũng cho biết đang lên kế hoạch tăng mạnh chi tiêu vốn trong thời gian tới. Mẫu đầu kéo thuần điện Tesla Semi cũng đã được đưa vào sản xuất thương mại, chậm hơn kế hoạch ban đầu tận 7 năm.