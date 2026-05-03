Nissan hủy kế hoạch sản xuất xe điện tại Mỹ

  • Chủ nhật, 3/5/2026 15:05 (GMT+7)
Nissan hủy kế hoạch sản xuất xe điện tại Mỹ, chuyển hướng sang xe xăng khi nhu cầu EV suy yếu và chính sách hỗ trợ chấm dứt.

Hãng xe Nhật Bản Nissan vừa quyết định hủy bỏ kế hoạch sản xuất xe điện (EV) tại nhà máy ở bang Mississippi (Mỹ), trong bối cảnh nhu cầu thị trường suy yếu và các chính sách hỗ trợ dần kết thúc.

Theo thông báo từ chi nhánh Bắc Mỹ của Nissan, việc dừng kế hoạch này nằm trong quá trình rà soát chiến lược tổng thể của hãng. Động thái diễn ra khi thị trường xe điện tại Mỹ có dấu hiệu thu hẹp, đặc biệt sau khi các chương trình trợ cấp cho xe xanh kết thúc từ năm ngoái.

Thay vì tiếp tục đầu tư vào EV tại nhà máy Canton, Nissan sẽ tăng cường sản xuất các dòng xe truyền thống sử dụng động cơ đốt trong, bao gồm xe xăng. Đây là phân khúc đang ghi nhận mức tăng trưởng doanh số ổn định tại thị trường Mỹ thời gian qua.

Trước đó, Nissan từng lên kế hoạch sản xuất 2 mẫu SUV thuần điện tại nhà máy Canton, với mục tiêu khởi động sản xuất từ cuối năm 2028 đến nửa đầu năm 2029. Tuy nhiên, vào tháng 7/2025, hãng đã phải lùi tiến độ dự án này thêm tối đa một năm trước khi đi đến quyết định hủy bỏ hoàn toàn.

Dù vậy, Nissan khẳng định vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh xe điện hóa tại Mỹ, trong đó có mẫu Nissan Leaf thế hệ mới, một trong những dòng EV chủ lực của hãng trên thị trường này.

Hiện tại, hãng xe Nhật Bản này đang phân phối 2 dòng xe điện hóa tại Mỹ gồm Leaf BEV và Rogue PHEV. Không riêng gì Nissan, nhiều thương hiệu cũng bắt đầu đẩy mạnh sản lượng xe xăng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Quyết định mới cho thấy sự điều chỉnh chiến lược đáng kể của Nissan, khi hãng tạm thời ưu tiên các dòng xe động cơ truyền thống để thích ứng với biến động nhu cầu và môi trường chính sách tại Mỹ. Không riêng gì hãng xe Nhật Bản này, nhiều thương hiệu trong và ngoài nước Mỹ cũng bắt đầu mở rộng dây chuyền sản xuất xe xăng và xe hybrid nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường đang bùng nổ.

07:59 3/5/2026

Việt Hà

