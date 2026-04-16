CEO Nissan khẳng định tương lai của 'siêu xe đường phố' Nissan GT-R

CEO Ivan Espinosa xác nhận Nissan GT-R thế hệ mới đang được phát triển, đồng thời hé lộ kế hoạch mở rộng dải xe thể thao của Nissan trong tương lai.

Trong cuộc trao đổi tại trụ sở của Nissan ở Yokohama, CEO Ivan Espinosa đã chính thức xác nhận rằng thế hệ mới của dòng xe biểu tượng Nissan GT-R đang được phát triển. Ông cũng hé lộ khả năng hãng sẽ bổ sung thêm nhiều mẫu xe thể thao mới trong tương lai.

Tin vui cho những người đam mê xe: Nissan GT-R sẽ trở lại

Nissan GT-R từ lâu đã trở thành một biểu tượng của ngành công nghiệp xe hiệu suất cao Nhật Bản, với lịch sử kéo dài gần 60 năm. Thế hệ Nissan GT-R R35 đã chính thức dừng sản xuất vào năm 2024, khép lại hành trình kéo dài 17 năm bằng nhiều phiên bản đặc biệt.

CEO Nissan Ivan Espinosa cho biết tập đoàn đang phát triển thế hệ tiếp theo của dòng xe biểu tượng Nissan GT-R. Vào năm ngoái, Giám đốc Kế hoạch Sản phẩm của Nissan USA cũng từng khẳng định GT-R sẽ "chắc chắn quay trở lại".

Theo CEO Ivan Espinosa, điều đó không đồng nghĩa với việc GT-R biến mất. Ông khẳng định mẫu xe này vẫn là một phần cốt lõi trong DNA thương hiệu và sẽ tiếp tục được phát triển trong tương lai: "Chúng tôi đang làm việc, thực sự là đang phát triển, chiếc Nissan GT-R mới".

"Tôi chưa thể chia sẻ nhiều chi tiết ở thời điểm này, nhưng GT-R sẽ trở lại với đầy đủ uy tín và giá trị vốn có. Đây không chỉ là biểu tượng của công ty mà còn là biểu tượng của cả ngành công nghiệp, minh chứng cho năng lực kỹ thuật của đội ngũ Akashi-san."

Nissan GT-R thế hệ mới có thể được trang bị công nghệ điện hóa, và mạnh mẽ hơn phiên bản GT-R NISMO R35 - vốn sử dụng động cơ V6 twin-turbo 3.8L, sản sinh 600 mã lực và mô-men xoắn 652 Nm.

Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cấp cao nhất của Nissan trực tiếp xác nhận về sự tồn tại của GT-R thế hệ mới. Tại New York Auto Show vào tháng 4/2025, Giám đốc Kế hoạch Sản phẩm của Nissan USA, Ponz Pandikuthira, cũng từng khẳng định GT-R sẽ "chắc chắn quay trở lại".

Nissan mở rộng danh mục xe thể thao hiệu năng cao

Cả 2 ông Espinosa và Pandikuthira đều nhấn mạnh rằng thế hệ kế nhiệm, được kỳ vọng mang tên Nissan GT-R R36, phải duy trì đúng bản chất của một mẫu xe hiệu suất cao thực thụ. Trong bối cảnh ngành công nghiệp đang chuyển mình, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ được điện hóa ở mức độ nhất định, tương tự xu hướng chung của các dòng xe hiệu năng cao hiện nay.

Những tin đồn lâu nay cho rằng hãng có thể phát triển một mẫu xe giá mềm hơn nằm dưới dòng Nissan Z, thậm chí hồi sinh cái tên Nissan Silvia.

Không dừng lại ở GT-R, Nissan cũng đang cân nhắc mở rộng danh mục xe thể thao. Những tin đồn lâu nay cho rằng hãng có thể phát triển một mẫu xe giá mềm hơn nằm dưới dòng Nissan Z, thậm chí hồi sinh cái tên Nissan Silvia. CEO Espinosa thừa nhận đây là ý tưởng ông rất mong muốn hiện thực hóa, dù hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức.

"Xe thể thao là cốt lõi của chúng tôi với tư cách một công ty. Chúng tôi đã làm điều đó qua nhiều thế hệ, với nhiều dòng sản phẩm khác nhau có thể khai thác. Một phần trong tôi muốn thực hiện điều đó thật nhanh, nhưng phần còn lại cho rằng cần thận trọng và đi từng bước. Tuy nhiên, chắc chắn chúng ta sẽ thấy thêm nhiều mẫu xe thể thao xuất hiện trong danh mục sản phẩm."

Trong 18 năm qua, đã có hơn 48.000 chiếc Nissan GT-R R35 được sản xuất, đánh dấu một kỷ nguyên biểu tượng của mẫu xe thể thao đến từ Nhật Bản. Chiếc cuối cùng đã lăn bánh khỏi nhà máy Nissan Tochigi vào tháng 8/2025.

Với những tín hiệu tích cực từ ban lãnh đạo, tương lai của Nissan hứa hẹn sẽ tiếp tục gắn liền với những mẫu xe hiệu suất cao, nơi di sản và công nghệ cùng song hành. Tại Việt Nam, "siêu xe đường phố" này cũng là một trong những thiết kế được nhiều người chơi tìm mua và sưu tập thông qua các đại lý tư nhân.