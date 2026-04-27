Mazda đã đúng với xe điện?

  • Thứ hai, 27/4/2026 12:27 (GMT+7)
Tại Trung Quốc, Mazda đang thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ khi chọn cách điện hóa toàn bộ dải sản phẩm, quyết tâm trở thành hãng quốc tế có doanh số xe điện cao hơn ôtô chạy xăng.

Tại Triển triển lãm ôtô Bắc Kinh 2026, Mazda đã gây bất ngờ khi công bố kết quả kinh doanh đầy ấn tượng, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ từ một hãng xe thuần động cơ đốt trong sang kỷ nguyên xe điện hóa (NEV).

Ông Toru Nakajima, Giám đốc điều hành cấp cao của Mazda, khẳng định hãng đang trên đường trở thành liên doanh (JV) đầu tiên tại Trung Quốc có doanh số xe NEV vượt qua xe xăng truyền thống.

Trong quý I năm 2026, các dòng xe năng lượng mới (bao gồm xe thuần điện BEV và xe điện mở rộng phạm vi EREV) đã chiếm tới 47% tổng doanh số của Mazda tại thị trường tỷ dân. Thành công này chủ yếu nhờ vào sự đón nhận của bộ đôi sedan Mazda 6e (tên nội địa là EZ-6) và SUV cỡ trung CX-6e (EZ-60).

"Sự hợp tác kéo dài 20 năm giữa Mazda và Changan đang bền chặt hơn bao giờ hết, kết hợp nền tảng công nghệ EPA tiên tiến của Changan với cảm giác lái Jinba-Ittai đặc trưng của Mazda", ông Nakajima nhấn mạnh.

Ông Toru Nakajima khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Changan làm xe điện tại Trung Quốc. Ảnh: Autohome.

Tại Trung Quốc, thay vì loay hoay với các mẫu xe chuyển đổi như CX-30 EV trước đây, Mazda đã sử dụng kiến trúc xe điện của Changan để phát triển các dòng xe mới. Vào đầu năm 2026, Mazda-Changan bất ngờ tung phiên bản đặc biệt của mẫu CX-6e.

Ngoài thị trường tỷ dân, Mazda cũng bắt đầu mở đơn đặt hàng cho CX-6e và 6e tại các thị trường quốc tế như Châu Âu, Thái Lan và Australia. Phiên bản CX-6e quốc tế dự kiến sở hữu pin LFP 78 kWh, cho tầm hoạt động khoảng 484 km (WLTP).

Dù doanh số tổng thể của Mazda tại Trung Quốc vẫn còn ở mức khiêm tốn so với các "ông lớn" nội địa như BYD hay Geely, nhưng việc tỷ trọng xe điện hóa tăng trưởng vọt từ con số gần như bằng không lên gần 50% chỉ trong thời gian ngắn là một "kỳ tích".

Đan Thanh

