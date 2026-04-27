Toyota sẽ sản xuất pin xe điện ở Đông Nam Á

Không chỉ sản xuất pin, dự án mới của Toyota còn hợp tác cùng CATL, lên kế hoạch xuất khẩu pin ra thị trường Đông Nam Á.

Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) vừa chính thức công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với "gã khổng lồ" pin Trung Quốc CATL để sản xuất pin ôtô ngay tại Indonesia. Dự án này không chỉ phục vụ nhu cầu nội địa mà còn hướng tới mục tiêu xuất khẩu sang các thị trường quốc tế ngay từ nửa cuối năm 2026.

Khoản đầu tư trị giá 1,3 nghìn tỷ Rupiah (tương đương khoảng 75,8 triệu USD ) sẽ tập trung vào việc nội địa hóa toàn bộ quy trình sản xuất pin hybrid, từ nguyên liệu thô cho đến thành phẩm cuối cùng.

"Hiện tại, TMMIN đã có dây chuyền lắp ráp bộ pin tại nhà máy Karawang cho các mẫu xe như Kijang Innova Zenix HEV, Veloz HEV và Yaris Cross HEV. Thông qua hợp tác với CATL, chúng tôi nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất từ lắp ráp bộ pin sang sản xuất hoàn chỉnh các tế bào và mô-đun pin", ông Nandi Julyanto, Giám đốc điều hành TMMIN đã xác nhận.

Việc nội địa hóa này được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước nhảy vọt về tỷ lệ nội địa hóa cho pin Toyota. Theo ông Nandi Julyanto, hàm lượng nội địa của pin có thể tăng từ mức 8% khi chỉ dừng lại ở lắp ráp lên tới 80% sau khi các tế bào và mô-đun pin được sản xuất tại chỗ.

Kế hoạch xuất khẩu sẽ bao gồm cả bộ pin hoàn chỉnh và các thành phần linh kiện pin, giúp Indonesia đóng vai trò quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng xe điện hóa khu vực của Toyota.

Bảng xếp hạng thị phần pin xe điện toàn cầu, CATL đang dẫn đầu. Ảnh: CarnewsChina.

Dự án này là một phần trong chiến lược "đa lộ trình" của Toyota, bao gồm xe hybrid (HEV), hybrid cắm điện (PHEV), xe thuần điện (BEV), xe chạy bằng pin nhiên liệu (FCEV) và xe sử dụng nhiên liệu sinh học. Thị trường xe hybrid tại Indonesia đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ.

"Doanh số xe điện hóa tại Indonesia đạt 177.367 chiếc trong năm 2025, tăng 71% so với năm trước đó", TMMIN chia sẻ dựa trên dữ liệu từ GAIKINDO. Trong đó, xe hybrid chiếm tới hơn 76% tổng sản lượng xe điện hóa tại quốc gia này.

Về phía CATL, đơn vị này hiện là nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới và đã có những bước đi vững chắc tại Indonesia từ giữa năm 2025 với dự án nhà máy pin liên doanh công suất 15 GWh tại Karawang.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm sản xuất ôtô của Toyota và công nghệ pin hàng đầu của CATL hứa hẹn sẽ thúc đẩy nhanh chóng quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp ôtô Đông Nam Á, đồng thời biến Indonesia thành một trung tâm xuất khẩu pin quan trọng trong khu vực.