Những mẫu xe 'điên rồ' tại triển lãm ôtô lớn nhất thế giới năm 2026

Không chỉ là nơi trưng bày các mẫu xe ăn khách, triển lãm ôtô Bắc Kinh năm nay còn xuất hiện hàng loạt concept mới có thiết kế "điên rồ".

Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2026 đang diễn ra với quy mô khổng lồ khi quy tụ gần 1.500 xe trưng bày cùng hơn 200 mẫu xe mới lần đầu ra mắt.

Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Smart #2 hay Nissan Terrano PHEV, sàn diễn năm nay còn bị thống trị bởi những mẫu xe điện hiệu suất cao với thiết kế "điên rồ" và công nghệ vượt xa trí tưởng tượng.

BYD Denza Z

Denza, thương hiệu con của tập đoàn BYD, đã gây sốc khi trình làng mẫu siêu xe thuần điện Denza Z phiên bản sản xuất. Xe được phân phối với ba biến thể bao gồm coupe mui cứng, mui trần mềm và một phiên bản chuyên dụng cho đường đua.

BYD Denza Z được mang đến triển lãm. Ảnh: Denza.

"Trái tim" của Denza Z sản sinh công suất hơn 1.000 mã lực, giúp xe bứt tốc từ 0-100 km/h trong chưa đầy 2 giây. Hệ thống sạc nhanh của BYD cho phép chiếc xe này hấp thụ điện năng với tốc độ lên tới 1.500 kW trên các trạm sạc chuyên dụng.

Fangchengbao

Cũng thuộc hệ sinh thái BYD, thương hiệu Fangchengbao đã mang đến mẫu xe mui trần Formula X với thiết kế thể thao và thân xe bằng sợi carbon. Mẫu xe này sử dụng 3 motor điện cho tổng công suất 1.000 mã lực.

Bên cạnh đó, hãng còn gây bất ngờ khi mở rộng dải sản phẩm sang dòng sedan và wagon với bộ ba Formula S, Formula SL và Formula S GT.

Những chiếc siêu xe thuộc dòng Formula dự kiến cạnh tranh với các mẫu xe hiệu năng cao tại châu Âu. Ảnh: Fangchengbao.

Với kiểu dáng thấp và thanh mảnh, dòng xe Formula S được xem là đối thủ nặng ký của Porsche Panamera khi cũng sở hữu sức mạnh 1.000 mã lực và kiến trúc điện 800 V.

Lynk & Co "Time to Shine"

Thương hiệu thuộc tập đoàn Geely đã giới thiệu mẫu concept coupe mang tên "Time to Shine" GT.

Đây là một chiếc xe du lịch hạng sang (Grand Tourer) hai cửa với ngoại hình mạnh mẽ và đầy lôi cuốn. Khi chuyển sang chế độ hiệu suất cao, cánh gió sau và bộ chia gió phía trước sẽ tự động triển khai, đồng thời hệ thống treo hạ thấp thêm 15 mm.

Concept "time to shine" - nghĩa là "khoảnh khắc tỏa sáng" của Lynk & Co. Ảnh: Lynk & Co.

Lynk & Co khẳng định mẫu GT này sử dụng hệ dẫn động cầu sau và có khả năng tăng tốc lên 100 km/h trong dưới 2 giây, dù thông số chi tiết về động cơ vẫn đang được giữ kín.

Peugeot Concept 6 và 8

Hãng xe Pháp Peugeot mang đến Bắc Kinh cặp đôi concept đầy ấn tượng nhằm thể hiện trước ngôn ngữ thiết kế tương lai của 2 dòng sedan và SUV cỡ lớn dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Concept 6 mang kiểu dáng wagon mượt mà trong khi Concept 8 là một mẫu SUV cao lớn. Cả hai đều sở hữu phần đầu xe hầm hố với dải đèn LED 3 vạch ngang, mô phỏng vết móng vuốt sư tử.

Peugeot - Dongfeng concept 8 và concept 6 được trưng bày tại triển lãm ôtô Bắc Kinh. Ảnh: CarnewsChina.

Ở lần xuất hiện này, Peugeot không tập trung vào các thông số kỹ thuật mà muốn giới thiệu một ngôn ngữ thiết kế hầm hố hơn, thể hiện mục tiêu gia tăng doanh số, tranh giành thị phần tại thị trường tỉ dân.

Leapmotor B05 Ultra

Trong khi các hãng khác tập trung vào siêu xe triệu đô, Leapmotor lại gây chú ý với mẫu B05 Ultra (tên gọi tại Trung Quốc là Lafa5 Ultra).

Leapmotor BO5 Ultra có kích thước ngang mẫu Mazda 3. Ảnh: Leapmotor.

Với kích thước tương đương một chiếc Mazda 3, phiên bản thể thao này trang bị motor điện sản sinh công suất 241 mã lực, cho phép tăng tốc lên 100 km/h trong khoảng 5 giây và tầm vận hành hơn 480 km. Tại thị trường nội địa, mức giá của B05 Ultra chỉ khoảng 18.135 USD .