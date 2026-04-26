Giá xe mới tăng cao, người Mỹ đổ xô mua xe cũ

Trước tình hình giá xe mới tăng cao do các quy định về thuế và mất ưu đãi ban đầu, người Mỹ dần chọn mua xe đã qua sử dụng từ các đại lý để tiết kiệm chi phí.

Khi những chiếc ôtô mới đang dần trở nên ngoài tầm với của nhiều người tiêu dùng Mỹ, thị trường xe cũ đã ghi nhận sự bùng nổ trong tháng 3 vừa qua. Nhu cầu tăng đột biến đã đẩy lượng tồn kho xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua, tạo ra một cục diện thị trường đầy áp lực cho những người đi mua xe.

Theo thống kê từ Cox Automotive, khoảng 1,62 triệu xe cũ đã được giao dịch qua các đơn vị bán lẻ tại Mỹ trong tháng 3, tăng mạnh so với con số 1,37 triệu xe của tháng 2. Mặc dù tháng 3 thường là thời điểm thị trường sôi động nhất trong năm nhưng tốc độ bán hàng hàng ngày đã tăng 7% so với tháng trước, đạt mức cao nhất trong vòng một năm trở lại đây.

Sự dịch chuyển này diễn ra ngay trước khi chính quyền Tổng thống Trump đưa ra các chính sách thuế quan đối ứng gây tranh cãi đối với hàng nhập khẩu, khiến tâm lý lo ngại giá xe tiếp tục leo thang càng đẩy mạnh nhu cầu mua sắm.

Nhu cầu mua xe cũ tăng cao khiến lượng xe tồn kho tại các đại lý ôtô đã qua sử dụng giảm đáng kể. Ảnh: Carscoops.

Lượng xe bán ra trong tháng này thậm chí còn vượt qua kết quả của tháng 3/2023 và 2024, tương đương với mức đỉnh của năm 2022 khi tình trạng thiếu chip toàn cầu buộc người mua phải từ bỏ ý định mua xe mới. Khi doanh số tăng cao, lượng tồn kho xe cũ tại các đại lý đã giảm xuống chỉ còn 1,95 triệu chiếc, đánh dấu mức thấp nhất kể từ năm 2019 và giảm gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, các dòng xe có mức giá dưới 15.000 USD đang rơi vào tình trạng báo động với lượng hàng tồn kho chỉ còn đủ đáp ứng trong 27 ngày, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của toàn ngành.

Dù nhu cầu tăng cao nhưng giá xe cũ vẫn duy trì ở mức tương đối ổn định với giá niêm yết trung bình khoảng 25.390 USD trong tháng 3. Con số này chỉ bằng một nửa so với giá giao dịch trung bình của một chiếc xe mới hiện đã vượt ngưỡng 50.000 USD . Năm thương hiệu bán chạy nhất bao gồm Ford, Chevrolet, Toyota, Honda và Nissan chiếm tới gần 51% tổng lượng xe cũ được tiêu thụ.