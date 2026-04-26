Thấy gì qua tham vọng toàn cầu của các hãng xe Trung Quốc?

Trước áp lực dư cung và cạnh tranh khốc liệt trong nước, các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh xuất khẩu công nghệ và xe điện ra toàn cầu để tìm kiếm tăng trưởng và khẳng định vị thế.

Từ robotaxi cho đến xe bay tại Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2026 (Auto China 2026), Trung Quốc cho thấy tham vọng đẩy mạnh xuất khẩu các công nghệ phương tiện tiên tiến ra thế giới - một chiến lược vừa thể hiện mục tiêu mở rộng ảnh hưởng, vừa xuất phát từ những sức ép kinh tế ngày càng rõ rệt trong nước.

Tham vọng chinh phục thị trường toàn cầu của xe Trung Quốc

Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc hiện sở hữu thị trường ôtô lớn nhất và phát triển nhất toàn cầu. Tuy nhiên, cuộc chiến giá kéo dài nhiều năm đã khiến thị trường nội địa rơi vào tình trạng dư cung, bao gồm cả xe điện, phần nhiều trong số đó được sản xuất bởi các hãng còn xa lạ với người tiêu dùng phương Tây.

Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2026 cho thấy tham vọng đẩy mạnh xuất khẩu các công nghệ phương tiện tiên tiến ra thế giới của Trung Quốc. Sự kiện năm nay quy tụ hơn 1.400 xe được trưng bày, bao gồm 181 sản phẩm mới.

Trong quý I/2026, doanh số tại nước này đã giảm 18% so với cùng kỳ năm trước và được dự báo sẽ tiếp tục đi ngang hoặc suy giảm trong thời gian tới. Do đó, thị trường nước ngoài trở thành "phao cứu sinh", hứa hẹn biên lợi nhuận cao hơn và tăng trưởng doanh số đáng kể.

Thực tế, làn sóng xuất khẩu xe của quốc gia tỷ dân đã tăng tốc mạnh mẽ trong năm qua. Nước này xuất khẩu 5,8 triệu xe, tăng gần 20% so với một năm trước đó. Theo dự báo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, tổng lượng xe xuất khẩu (bao gồm xe du lịch và xe thương mại) có thể tăng từ 4%, đạt 7,4 triệu chiếc trong năm 2026.

Ông Pedro Pacheco, chuyên gia phân tích tại Gartner, nhận định: "Các hãng xe Trung Quốc đã nhận ra rằng không thể chỉ dựa vào thị trường nội địa. Họ cần một lộ trình để triển khai công nghệ tại châu Âu, Mỹ Latin và Đông Nam Á".

Thị trường quốc tế có đón nhận xe Trung Quốc?

Một trong những ví dụ tiêu biểu là Aito, thương hiệu xe điện của Huawei. Chủ tịch John Zhang cho biết hãng đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh số lên 1 triệu xe mỗi năm vào năm 2030. Trong vòng 3 năm tới, doanh số quốc tế dự kiến chiếm 20% tổng sản lượng, so với mức dưới 1% hiện tại. Aito cũng đang lên kế hoạch thâm nhập một số nước thuộc thị trường Bắc Âu, nơi tỷ lệ chấp nhận xe điện cao hơn.

Hiện tại, thị trường Mỹ gần như đóng cửa với xe Trung Quốc. Trong khi đó, xe điện Trung Quốc tại châu Âu vẫn phải chịu thuế, nhưng vẫn đủ sức cạnh tranh, khiến khu vực này trở thành mục tiêu trọng điểm.

Các chuyên gia cho rằng xe Trung Quốc ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu người dùng quốc tế. Ông Francois Roudier, Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế các Nhà sản xuất Ôtô, nhận định: "Trung Quốc không còn là một quốc gia mới nổi trong ngành công nghiệp ôtô. Họ đã ở đẳng cấp hàng đầu".

Dù vậy, rào cản vẫn còn lớn. Tại Mỹ, thuế nhập khẩu đối với xe Trung Quốc có thể lên tới khoảng 100%. Gần đây, 3 Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump ngăn các hãng xe Trung Quốc sản xuất tại Mỹ hoặc đưa xe lắp ráp từ Mexico và Canada vào nước này. Tuy nhiên, trước đó, ông Trump từng để ngỏ khả năng cho phép các hãng xe này xây dựng nhà máy tại Mỹ.

Xe bay, robotaxi và còn hơn thế nữa

Không chỉ dừng lại ở xe điện, các thương hiệu Trung Quốc còn đang đẩy mạnh những công nghệ mang tính đột phá. Xpeng dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt xe bay từ năm tới, đồng thời đưa robot hình người vào sản xuất từ quý IV/2026.

Theo Chủ tịch Brian Gu, công ty đã nhận hơn 7.000 đơn đặt hàng cho xe bay - loại phương tiện có thể vừa di chuyển trên đường, vừa cất cánh. Phần lớn đơn hàng đến từ thị trường nội địa, nơi Xpeng đang làm việc với cơ quan hàng không để xin cấp phép.

Bên cạnh đó, hãng cũng có kế hoạch thử nghiệm robotaxi tại Quảng Châu trong năm nay, với mục tiêu mở rộng thử nghiệm toàn cầu cùng các đối tác vào năm 2027, được xem là "năm then chốt". Vào năm 2025, khoảng 15% doanh thu của Xpeng đến từ thị trường quốc tế. Trong 5 đến 10 năm tới, công ty kỳ vọng hơn một nửa doanh thu sẽ đến từ bên ngoài Trung Quốc.

Chiến lược xuất ngoại của các hãng xe Trung Quốc không chỉ là lựa chọn, mà đang trở thành yêu cầu tất yếu. Khi thị trường nội địa bão hòa và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc mở rộng ra toàn cầu không chỉ giúp giải phóng nguồn cung dư thừa, mà còn khẳng định vị thế của Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ ôtô tương lai.