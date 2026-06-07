J.P. Morgan nâng mức xếp hạng cổ phiếu Tesla

J.P. Morgan nâng xếp hạng cổ phiếu Tesla và tăng mạnh giá mục tiêu, cho rằng tương lai tăng trưởng của hãng sẽ được dẫn dắt bởi robot, xe tự lái và AI.

Ngân hàng đầu tư J.P. Morgan vừa nâng mức xếp hạng đối với cổ phiếu Tesla từ mức "underweight" (tỷ trọng thấp hơn thị trường) lên "neutral" (trung lập), cho rằng giá trị của hãng xe điện do ông Elon Musk điều hành ngày càng được thúc đẩy bởi tham vọng phát triển công nghệ tự lái và robot, thay vì chỉ dựa vào kết quả kinh doanh ngắn hạn.

Cổ phiếu Tesla được J.P. Morgan nâng mức xếp hạng

Động thái nâng hạng được công bố trong bối cảnh Tesla đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực công nghệ mới. Bên cạnh Tesla, tỷ phú Elon Musk cũng đang chuẩn bị đưa công ty vũ trụ SpaceX lên sàn chứng khoán trong thương vụ IPO được dự báo có thể trở thành lớn nhất lịch sử, với mức định giá khoảng 1.700 tỷ USD và dự kiến ra mắt thị trường vào ngày 12/6.

Ngân hàng đầu tư J.P. Morgan vừa nâng mức xếp hạng đối với cổ phiếu Tesla lên mức "neutral" (trung lập), vốn được thúc đẩy bởi tham vọng phát triển công nghệ tự lái và robot, thay vì chỉ dựa vào kết quả kinh doanh ngắn hạn.

Theo các chuyên gia của J.P. Morgan, giới đầu tư đang dần bỏ qua sự tăng trưởng chậm lại của mảng kinh doanh xe điện cốt lõi để tập trung vào những động lực tăng trưởng dài hạn của Tesla như dịch vụ robotaxi, robot hình người, chip trí tuệ nhân tạo (AI) và các dịch vụ phần mềm. Đây được xem là những lĩnh vực có khả năng định hình lại cơ cấu lợi nhuận của công ty trong thập niên tới.

Nhóm phân tích do Rajat Gupta dẫn đầu, người tiếp nhận việc theo dõi cổ phiếu Tesla từ tháng trước, nhấn mạnh rằng Tesla sở hữu mức độ tích hợp theo chiều dọc giữa phần cứng và phần mềm mà rất ít đối thủ có thể sánh kịp.

Tesla đang hiện diện trong 5 thị trường có liên kết chặt chẽ với nhau gồm xe điện, lưu trữ năng lượng, robotaxi, robot hình người và cấp phép hạ tầng công nghệ.

Báo cáo của J.P. Morgan nhận định: "Chúng tôi tin rằng lợi thế này vẫn chưa được thị trường đánh giá đúng mức và còn bị hiểu nhầm. Tuy nhiên, đây là một lợi thế khởi đầu cực kỳ quan trọng đối với Tesla". Phản ánh sự lạc quan đó, ngân hàng đã nâng giá mục tiêu đối với cổ phiếu Tesla từ 145 USD lên 475 USD , tương đương mức tăng hơn 227%.

Doanh thu Tesla được dự đoán tăng gấp đôi vào năm 2030

J.P. Morgan cũng dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Tesla có thể bước vào giai đoạn tăng tốc sau năm 2028. Theo ước tính, EPS của hãng sẽ tăng gần gấp 3 lần, từ khoảng 1,95 USD vào năm 2026 lên khoảng 7,5 USD vào năm 2030.

Bên cạnh Tesla, tỷ phú Elon Musk cũng đang chuẩn bị đưa công ty vũ trụ SpaceX lên sàn chứng khoán trong thương vụ IPO được dự báo có thể trở thành lớn nhất lịch sử, với mức định giá khoảng 1.700 tỷ USD .

Trong quý I/2026, Tesla ghi nhận EPS điều chỉnh đạt 0,41 USD /cổ phiếu. Dù vậy, phản ứng của thị trường khá thận trọng khi cổ phiếu Tesla chỉ giảm nhẹ trong phiên giao dịch tiền mở cửa ngày 5/6.

Về triển vọng kinh doanh, J.P. Morgan dự báo doanh thu của Tesla sẽ tăng hơn gấp đôi, từ khoảng 95 tỷ USD trong năm 2025 lên khoảng 203 tỷ USD vào năm 2030. Đáng chú ý, gần một nửa mức tăng trưởng này được kỳ vọng đến từ các dịch vụ và lĩnh vực kinh doanh mới liên quan đến công nghệ tự lái và robot.

Kỳ vọng của thị trường đối với Tesla

Theo Rajat Gupta, Tesla đang hiện diện trong 5 thị trường có liên kết chặt chẽ với nhau gồm xe điện, lưu trữ năng lượng, robotaxi, robot hình người và cấp phép hạ tầng công nghệ. Tổng quy mô thị trường tiềm năng của năm lĩnh vực này có thể đạt khoảng 3.900 tỷ USD vào năm 2035.

J.P. Morgan đang đặt cược rằng tương lai của Tesla sẽ không chỉ nằm ở việc kinh doanh xe điện, mà còn ở vai trò của một tập đoàn công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, robot và giao thông tự hành.

Tuy nhiên, J.P. Morgan cũng cảnh báo rằng Tesla vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro trong quá trình hiện thực hóa các tham vọng công nghệ. Những thách thức lớn nhất bao gồm việc được cơ quan quản lý cấp phép, chứng minh mức độ an toàn của các công nghệ mới cũng như khả năng mở rộng sản xuất và triển khai trên quy mô lớn.

Dù còn nhiều trở ngại phía trước, báo cáo cho thấy J.P. Morgan đang đặt cược rằng tương lai của Tesla sẽ không chỉ nằm ở việc kinh doanh xe điện, mà còn ở vai trò của một tập đoàn công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, robot và giao thông tự hành.