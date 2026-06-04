Doanh số xe Tesla sản xuất tại Trung Quốc tiếp tục tăng

Doanh số xe điện Tesla sản xuất tại Trung Quốc tăng gần 40% trong tháng 5, nối dài chuỗi tăng trưởng sang tháng thứ 7 liên tiếp.

Doanh số xe điện sản xuất tại Trung Quốc của Tesla tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5/2026, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 7 liên tiếp của hãng xe Mỹ giữa bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các nhà sản xuất nội địa như BYD.

Doanh số xe Tesla sản xuất tại Trung Quốc tăng vọt 39,4%

Theo dữ liệu do Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA) công bố, Tesla đã giao tổng cộng 85.982 xe Model 3 và Model Y được sản xuất tại nhà máy Thượng Hải trong tháng 5/2026, bao gồm cả các xe xuất khẩu sang châu Âu và các thị trường khác. Con số này tăng 39,4% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 8,2% so với tháng 4.

Nhà máy Gigafactory tại Thượng Hải (Trung Quốc) là nơi sản xuất các dòng xe Tesla dành riêng cho thị trường nội địa của nước này, đồng thời phân phối cho các khu vực lân cận như Đông Nam Á hay châu Âu.

Kết quả trên cho thấy Tesla vẫn duy trì được vị thế tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới bất chấp áp lực ngày càng gia tăng từ các đối thủ nội địa Trung Quốc.

Tại châu Âu, hãng xe điện của Mỹ cũng ghi nhận sự phục hồi khi lượng đăng ký xe mới tăng trở lại ở nhiều thị trường trong tháng 5/2026. Đà tăng này tiếp nối xu hướng phục hồi sau giai đoạn nhu cầu suy yếu trước đó tại khu vực.

Tesla "chạy đua" công nghệ tự lái tại Trung Quốc

Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của Tesla tại Trung Quốc là BYD tiếp tục duy trì tốc độ xuất khẩu mạnh sang châu Âu và nhiều thị trường quốc tế khác. Nhờ đó, hãng xe Trung Quốc đã chấm dứt chuỗi 8 tháng suy giảm doanh số toàn cầu, đồng thời cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với các nhà sản xuất ôtô nước ngoài.

BYD tuyên bố sẽ chi trả toàn bộ chi phí bồi thường và sửa chữa trong vòng 1 năm đối với các vụ tai nạn liên quan đến tính năng hỗ trợ lái City Navigation.

Diễn biến này phản ánh xu hướng mới của thị trường EV Trung Quốc, khi các hãng xe đang dần chuyển trọng tâm từ cuộc chiến giảm giá sang cạnh tranh bằng công nghệ và khả năng khác biệt hóa sản phẩm.

Tuần trước, BYD tuyên bố sẽ chi trả toàn bộ chi phí bồi thường và sửa chữa trong vòng 1 năm đối với các vụ tai nạn liên quan đến tính năng hỗ trợ lái City Navigation, một động thái nhằm gia tăng niềm tin của người tiêu dùng đối với các công nghệ lái xe thông minh.

Tesla vẫn đang chờ cơ quan quản lý Trung Quốc phê duyệt để triển khai các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến nhất của hãng tại thị trường này. Việc chậm trễ trong quá trình cấp phép có thể ảnh hưởng đến sức cạnh tranh, đặc biệt khi các đối thủ nội địa đang liên tục nâng cấp và mở rộng các công nghệ lái xe thông minh trên sản phẩm của mình.

Trong khi đó, Tesla vẫn đang chờ cơ quan quản lý Trung Quốc phê duyệt để triển khai các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến nhất của hãng tại thị trường này.

Trong bối cảnh thị trường xe điện Trung Quốc bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng công nghệ thay vì chỉ dựa vào giá bán, khả năng đưa các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến vào hoạt động sẽ đóng vai trò quan trọng đối với triển vọng tăng trưởng của Tesla trong thời gian tới.