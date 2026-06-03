Tesla tiếp tục đón tin vui tại thị trường châu Âu

Tesla ghi nhận mức tăng trưởng doanh số mạnh tại nhiều thị trường châu Âu trong tháng 5, nhờ đà bùng nổ của thị trường xe điện và sức hút tiếp tục duy trì của Model Y.

Tesla đang ghi nhận những tín hiệu tích cực tại châu Âu khi số lượng xe đăng ký mới trong tháng 5/2026 tăng mạnh ở nhiều quốc gia, cho thấy đà phục hồi doanh số của hãng xe Mỹ tiếp tục được duy trì sau giai đoạn khó khăn trước đó.

Số lượng xe Tesla đăng ký mới tại châu Âu tiếp tục tăng

Theo số liệu được công bố ngày 2/6 từ các tổ chức thống kê tại châu Âu, số lượng xe Tesla đăng ký mới tại Pháp trong tháng 5 đã tăng tới 655% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5.446 xe. Tại Na Uy, doanh số cũng tăng 29%, lên 3.345 xe.

Hãng xe điện của ông Elon Musk tiếp tục đón nhận những tin vui tại châu Âu khi hàng loạt thị trường ghi nhận sự tăng trưởng vượt trội so với năm 2025.

Không chỉ các thị trường lớn, Tesla còn ghi nhận mức tăng trưởng mạnh tại nhiều quốc gia quy mô nhỏ hơn. Cụ thể, lượng xe đăng ký mới của hãng tại Đan Mạch tăng 136%, đạt 1.750 xe; Tây Ban Nha tăng 113%, lên 1.690 xe; Bồ Đào Nha tăng 349%, đạt 1.463 xe; trong khi Thụy Điển tăng 71%, lên 858 xe.

Tại Italy, Tesla là một trong số ít thị trường ghi nhận kết quả kém khả quan hơn khi doanh số tháng 5 giảm 23,5% xuống còn 654 xe. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm 2026, lượng xe đăng ký mới tại quốc gia này vẫn tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.

Tại sao doanh số Tesla tăng trưởng tại châu Âu?

Sự phục hồi của Tesla diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện châu Âu tiếp tục tăng trưởng mạnh. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), lượng xe điện hóa (bao gồm xe thuần điện, hybrid và hybrid sạc điện) đăng ký mới tại khu vực đã tăng khoảng 21% trong tháng 4/2026 so với cùng kỳ năm ngoái và hiện chiếm hơn hai phần ba tổng lượng xe đăng ký mới.

Tại nhiều nước châu Âu, số lượng xe Tesla đăng ký mới đã tăng vọt trong tháng 5/2026, giúp cho tổng số lượng xe tính trong 5 tháng đầu năm ghi nhận thành tích tăng trưởng ấn tượng.

Các chuyên gia cho rằng nhiều yếu tố đang thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang xe phát thải thấp hơn, bao gồm các chính sách hỗ trợ từ chính phủ, chương trình trợ giá và chi phí nhiên liệu ngày càng tăng.

Ông Rico Luman, chuyên gia kinh tế cấp cao tại ING Research, nhận định rằng dù thị phần của Tesla tại châu Âu đang bị thu hẹp, doanh số của hãng vẫn được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của toàn bộ thị trường xe điện.

Mẫu xe bán chạy nhất của hãng là Tesla Model Y đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số nhờ sự cân bằng giữa giá bán và phạm vi hoạt động.

Ông Luman cho biết: "Doanh số Tesla đang được thúc đẩy bởi sự mở rộng đáng kể của thị trường xe thuần điện, đặc biệt là tốc độ phổ cập nhanh tại khu vực Scandinavia và hiệu ứng bắt kịp tại những thị trường phát triển chậm hơn như Tây Ban Nha".

Trong khi đó, ông Julien Thomas, chuyên gia phân tích tại TP ICAP Midcap, cho rằng số liệu mới nhất cho thấy hãng đang theo đuổi chiến lược cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong phân khúc xe điện cốt lõi, dựa trên chính sách giá linh hoạt cùng năng lực sản xuất vượt trội.

Các chuyên gia cho rằng nhiều yếu tố đang thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang xe phát thải thấp hơn, bao gồm các chính sách hỗ trợ từ chính phủ, chương trình trợ giá và chi phí nhiên liệu ngày càng tăng.

Theo ông Thomas, mẫu xe bán chạy nhất của hãng là Tesla Model Y đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số. Ông nhận định: "Model Y đang thu hút nhu cầu đáng kể trong phân khúc SUV nhờ sự cân bằng giữa giá bán và phạm vi hoạt động. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn rất nhạy cảm với giá cả".

Thách thức của Tesla tại châu Âu

Hai thị trường ôtô lớn nhất châu Âu là Anh và Đức cũng sẽ công bố số liệu đăng ký xe mới trong tháng 5/2026, qua đó mang đến bức tranh đầy đủ hơn về tình hình kinh doanh của Tesla tại khu vực.

Tesla đã mất gần một nửa thị phần tại khu vực trong năm 2025 do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt từ các thương hiệu xe điện Trung Quốc, cùng với việc thiếu các mẫu xe hoàn toàn mới trong danh mục sản phẩm.

Dù đang phục hồi về doanh số, Tesla vẫn đối mặt nhiều thách thức tại châu Âu. Hãng xe điện có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới đã mất gần một nửa thị phần tại khu vực trong năm 2025 do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt từ các thương hiệu xe điện từ Trung Quốc, cùng với việc thiếu các mẫu xe hoàn toàn mới trong danh mục sản phẩm.

Bên cạnh đó, lập trường chính trị của CEO Elon Musk cũng được xem là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu và sức hút của Tesla đối với một bộ phận khách hàng châu Âu.