Tesla âm thầm đổi tên FSD trước khi bị khách hàng Trung Quốc kiện

Mười chủ xe Tesla tại Trung Quốc đã khởi kiện hãng xe điện Mỹ, cáo buộc công ty quảng bá sai lệch về khả năng của hệ thống Full Self-Driving (FSD). Phiên điều trần đầu tiên của vụ kiện đã diễn ra tại một tòa án ở Bắc Kinh vào tuần trước.

Các nguyên đơn yêu cầu Tesla bồi thường hơn 583.000 USD với lý do hệ thống FSD không cung cấp những tính năng và năng lực mà các tài liệu tiếp thị của hãng từng hàm ý hoặc cam kết.

Điều khiến vụ việc thu hút sự chú ý là chỉ một tuần trước phiên điều trần, Tesla đã âm thầm đổi tên hệ thống Full Self-Driving tại thị trường Trung Quốc thành "Tesla Assisted Driving" (Chức năng hỗ trợ lái Tesla). Động thái này được nhiều người xem là bằng chứng cho thấy công ty đang tìm cách điều chỉnh cách mô tả công nghệ của mình nhằm phù hợp hơn với thực tế vận hành.

Các nguyên đơn cho biết họ đã chi khoảng 7.800 USD mỗi người để mua gói FSD trong giai đoạn năm 2019 đến 2021. Họ cáo buộc đội ngũ bán hàng của Tesla cùng Giám đốc Điều hành Elon Musk từng nhiều lần khẳng định khả năng tự lái hoàn chỉnh sẽ sớm được triển khai, đồng thời cảnh báo giá gói phần mềm sẽ tăng trong tương lai, qua đó thúc đẩy khách hàng quyết định mua sớm.

Khi Tesla bắt đầu triển khai phần mềm hỗ trợ lái nâng cao tại Trung Quốc, hệ thống này chỉ hoạt động trên các xe được trang bị phần cứng HW4.0. Những khách hàng sở hữu xe sử dụng nền tảng HW3.0, bao gồm toàn bộ các xe Tesla sản xuất từ năm 2019 đến 2023, đều không được tiếp cận các tính năng mới.

Theo ước tính, hiện có hơn một triệu xe Tesla tại Trung Quốc sử dụng phần cứng HW3.0. Dựa trên luật bảo vệ người tiêu dùng, các nguyên đơn yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền đã chi cho gói FSD cùng khoản bồi thường gấp 3 lần giá trị thiệt hại, mức phạt thường được áp dụng trong các vụ gian lận tiêu dùng.

Nếu số lượng lớn chủ xe HW3.0 cùng tham gia kiện tụng, tổng nghĩa vụ tài chính tiềm tàng của Tesla có thể lên tới hàng tỷ USD. Truyền thông địa phương cho biết hàng trăm chủ xe khác đang tham khảo ý kiến luật sư để chuẩn bị các đơn kiện tương tự.

Việc đổi tên FSD thành "Tesla Assisted Driving" nhằm phù hợp với cách phân loại của cơ quan quản lý Trung Quốc đối với các hệ thống hỗ trợ lái Cấp độ 2. Ở cấp độ này, người lái vẫn phải luôn tập trung, giám sát và chịu trách nhiệm hoàn toàn trong quá trình vận hành xe.

Các vụ kiện được thúc đẩy sau khi tỷ phú Elon Musk thừa nhận rằng các xe sử dụng phần cứng HW3 sẽ không thể đạt được mức độ tự động hóa như những gì từng được hứa hẹn.

Trung Quốc không phải là thị trường duy nhất Tesla đối mặt với các tranh chấp liên quan đến FSD. Vào tháng 10/2025, hàng nghìn chủ xe Tesla tại Australia đã tham gia một vụ kiện tập thể, cáo buộc hãng mô tả sai về khả năng của FSD và các hệ thống hỗ trợ lái.

Tại châu Âu, một chủ xe Tesla Model 3 ở Hà Lan cũng đã lập nền tảng tập hợp các khách hàng sử dụng HW3.0 để theo đuổi các yêu cầu pháp lý tập thể. Hiện sáng kiến này đã thu hút hơn 6.600 người tham gia.

Theo một số ước tính, Tesla đang phải đối mặt với các rủi ro pháp lý có tổng giá trị lên tới 14,5 tỷ USD trên toàn cầu, phần lớn liên quan đến các cáo buộc về Autopilot và FSD. Dù giá trị bồi thường trong vụ kiện tại Trung Quốc hiện chưa quá lớn, giới quan sát cho rằng đây có thể trở thành vụ án mang tính tiền lệ, ảnh hưởng đáng kể đến các tranh chấp tương tự trong tương lai.