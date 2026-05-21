Thêm một nước châu Âu duyệt hệ thống tự lái FSD của Tesla

Sau Hà Lan, Lithuania trở thành quốc gia thứ hai tại châu Âu cho phép triển khai hệ thống hỗ trợ lái FSD có giám sát của Tesla.

Tesla tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai phần mềm hỗ trợ lái xe Full Self-Driving có giám sát (FSD) tại châu Âu khi hãng thông báo trên mạng xã hội X rằng hệ thống này đã được đưa vào hoạt động tại Lithuania. Đây là quốc gia thứ hai ở châu Âu cho phép triển khai công nghệ này sau khi Hà Lan cấp phê duyệt hồi tháng trước.

Bộ Bộ Giao thông và Truyền thông Lithuania đã chính thức thông báo chức năng Full Self-Driving có giám sát (FSD) đã có thể đưa vào hoạt động tại quốc gia vùng Baltic này.

Việc triển khai tại Lithuania diễn ra sau khi cơ quan quản lý RDW của Hà Lan cấp chứng nhận cho hệ thống FSD. Cơ quan này đang hướng tới mục tiêu được chấp thuận trên toàn Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, trong thời gian chờ cơ chế chung của EU, các quốc gia thành viên vẫn có thể tự công nhận giấy phép do Hà Lan cấp để cho phép công nghệ được sử dụng trong nước.

Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Lithuania xác nhận nước này đã công nhận chứng nhận từ phía Hà Lan, qua đó mở đường cho việc triển khai FSD trên các mẫu xe Tesla tại thị trường nội địa.

Vào tháng 4/2026, chức năng FSD có giám sát của Tesla đã được Cơ quan Quản lý Phương tiện Hà Lan RDW phê duyệt trên cả đường cao tốc lẫn đường đô thị.

Trước Lithuania, Bỉ được kỳ vọng sẽ là quốc gia đầu tiên nối gót Hà Lan khi khu vực Flanders đã khởi động quy trình cấp phép và có một xe Tesla đang thử nghiệm hệ thống FSD trên đường công cộng. Trong khi đó, Bộ Giao thông Hy Lạp cũng cho biết đang chuẩn bị một dự luật mới nhằm cấp loại giấy phép tương tự như Hà Lan cho công nghệ hỗ trợ lái của hãng xe điện này.

Để đi đến quyết định phê duyệt, cơ quan RDW của Hà Lan cho biết họ đã tiến hành thử nghiệm hệ thống FSD của Tesla trong hơn một năm rưỡi, bao gồm cả trên đường thử chuyên dụng lẫn đường công cộng trước khi chính thức cấp phép.

CEO Tesla Elon Musk cho biết ông kỳ vọng Trung Quốc sẽ phê duyệt hoàn toàn công nghệ hỗ trợ lái nâng cao, tương tự hệ thống Full Self-Driving (FSD), sẽ được thông qua trong năm nay.

Đây có thể được xem là một chiến thắng nữa đối với Tesla, khi doanh số của thương hiệu này ghi nhận tăng trưởng tại nhiều thị trường trong những tháng đầu năm 2026. Phát biểu trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 22/4, CEO Elon Musk cho biết hãng đang hướng đến một dải sản phẩm hoàn toàn tự hành thông qua các bản cập nhật phần mềm cho xe hiện tại. Hãng xe điện này cũng kỳ vọng chức năng FSD sẽ được Trung Quốc thông qua ngay trong năm nay.