Cận cảnh Rolls-Royce Black Badge Cullinan 'độ' bởi nghệ sĩ Cyril Kongo

|
Hãng xe siêu sang Anh Quốc Rolls-Royce vừa hợp tác cùng nghệ sĩ người Pháp Cyril Kongo để ra mắt dự án mới dựa trên nền tảng Rolls-Royce Black Badge Cullinan.
|
Dự án này được thực hiện thông qua các đại lý của hãng tại New York, Seoul và trụ sở chính của Rolls-Royce ở Goodwood. Đây cũng đánh dấu lần đầu tiên nghệ sĩ này hợp tác với các chuyên gia từ bộ phận Bespoke Collective.
|
Mỗi chiếc Black Badge Cullinan do Cyril Kongo chế tác đều được khoác lên mình lớp sơn xanh Blue Crystal trên nền đen, kết hợp lớp sơn mài pha trộn các hạt màu xanh lam lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, khiến bề mặt gần như có màu xanh lam.
|
Lần đầu tiên xuất hiện trên những chiếc Rolls-Royce, mỗi chiếc đều có đường Coachline trang trí chuyển màu: từ đỏ Phoenix Red ngả dần sang vàng Forge Yellow ở thân trái, và cam Mandarin sang xanh Turchese ở bên phải.
|
|
Đi kèm là bộ mâm 23 inch Black Badge. Đặc biệt hơn, màu sắc của từng cùm phanh và viền logo trang trí ở mỗi bánh đều có màu sắc tương đồng với đường Coachline.
|
Mỗi chiếc Rolls-Royce Black Badge Cullinan do Cyril Kongo chế tác đều sở hữu bộ ốp gỗ Bespoke được nghệ sĩ tự tay vẽ tỉ mỉ, trải dài khắp bảng điều khiển trung tâm, bảng điều khiển phía sau, khu vực "thác nước" giữa hai ghế sau...
|
Lần đầu tiên, nội thất chiếc Rolls-Royce được chia thành 4 khu vực riêng biệt: đỏ Phoenix Red cho ghế lái, xanh Turchese cho ghế hành khách phía trước, vàng Forge Yellow cùng cam Mandarin cho hàng ghế sau.
|
Trần xe Starlight được chế tác thủ công với 1.344 "ngôi sao" bằng sợi quang, trong đó vị trí và màu sắc của từng điểm sáng đều được xác định chính xác, đếm và đánh dấu riêng lẻ trước khi các nghệ nhân Bespoke đục lỗ và lắp đặt vào đúng vị trí.
|
Chủ đề "Kongoverse" tiếp tục xuất hiện tại bàn gấp ở hàng ghế sau. Điểm đặc biệt của trải nghiệm nghệ thuật này là không có họa tiết nào giữa các xe trùng lặp hoàn toàn, biến mỗi chiếc Rolls-Royce Cullinan trở thành một tác phẩm độc bản.
|
Rolls-Royce Black Badge Cullinan Series II vẫn được trang bị động cơ V12 twin-turbo dung tích 6.75L, sản sinh công suất tối đa 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm.
|
Chỉ có 5 chiếc Rolls-Royce Black Badge Cullinan được "nâng cấp" với những tác phẩm hội họa của nghệ sĩ Cyril Kongo, và tất cả đều đã có chủ. Tại Việt Nam, Rolls-Royce Cullinan và Black Badge Cullinan có mức giá khởi điểm lần lượt là 36,69 tỷ đồng và 41,99 tỷ đồng.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.