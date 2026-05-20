Siêu xe Ferrari HC25 độc nhất thế giới

Kể từ năm 2008, chương trình Special Project (dự án đặc biệt), hay Ferrari One-Off, đã cho ra mắt nhiều siêu phẩm độc bản, vốn được thiết kế hoàn toàn theo ý thích của chủ xe.
Mới đây, thương hiệu đến từ Italy đã cho ra mắt chiếc Ferrari HC25. Đặc biệt hơn, siêu phẩm này được phát triển trên nền tảng F8 Spider, vốn đã dừng sản xuất từ năm 2023.
Thiết kế của HC25 là sự tái diễn giải táo bạo ngôn ngữ của các mẫu Ferrari mui trần động cơ đặt giữa phía sau và gợi lại phong cách thẩm mỹ của hypercar Ferrari F80.
Siêu xe được sơn màu xám nhám Moonlight Grey tạo cảm giác bề mặt chắc và đầy khối, kết hợp với dải màu đen bóng tương phản chạy xuyên thân xe mô phỏng cửa hút gió.
Ferrari HC25 có kích thước 4.758 x 2.006 x 1.183 mm và trục cơ sở 2.650 mm. So với F8 Spider, xe dài hơn 147 mm, rộng hơn 27 mm và thấp hơn 23 mm.
Xe sử dụng mâm 5 chấu với vành ngoài hoàn thiện diamond-cut, chấu sơn tối màu có rãnh kép, kết hợp cùm phanh màu vàng đồng bộ với các chi tiết nội thất.
Kính khoang động cơ của siêu xe này được trang trí bằng hình ảnh phác thảo của Ferrari HC25, vốn là một "Easter Egg" độc đáo trên mẫu xe duy nhất thế giới này.
Nội thất của Ferrari HC25 có bố cục tương tự mẫu xe nền tảng F8 Spider, bao gồm bảng đồng hồ taplo cơ kết hợp màn hình kỹ thuật số, nhưng không có màn hình phụ 7 inch.
Ghế ngồi được làm từ chất liệu vải kỹ thuật màu xám, kết hợp các đường chỉ tương phản và họa tiết trang trí phong cách boomerang màu vàng.
Ferrari HC25 vẫn sử dụng động cơ V8 twin-turbo dung tích 3.9L thừa hưởng từ F8 Spider, sản sinh công suất tối đa 720 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm.
Đi kèm và hệ dẫn động cầu sau và hộp số 7 cấp ly hợp kép F1, cho phép siêu xe này tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 340 km/h.
Như thường lệ, mức giá của những mẫu Ferrari One-Off không được tiết lộ. Ferrari F8 Spider đã được thay thế bởi 296 GTS, vốn có giá từ 23 tỷ đồng tại Việt Nam.
