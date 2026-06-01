Chưa bàn giao, siêu xe điện Ferrari Luce đã có gói độ mới

  • Thứ hai, 1/6/2026 14:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hãng độ Tây Ban Nha Venuum đã chính thức giới thiệu gói nâng cấp khí động học dành cho mẫu siêu xe thuần điện Ferrari Luce.

Ra mắt vào cuối tháng 5/2026, siêu xe điện Ferrari Luce đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều về thiết kế ngoại thất lẫn nội thất, vốn không hề giống một chiếc Ferrari nào trước đây.
Để "sửa chữa" lại nguyên bản siêu xe này, hãng độ Venuum đến từ Tây Ban Nha đã giới thiệu gói nâng cấp khí động học đầu tiên trên thế giới dành cho mẫu EV hiệu năng cao.
Ferrari Luce được Venuum nâng cấp thiết kế thân rộng, đi kèm hốc gió cản trước hầm hố hơn. Nhiều người nhận xét phong cách này lại "tương đồng" với Dodge Charger.
Thân xe được bổ sung các tấm ốp khí động học nằm ở bên hông, đi kèm bộ mâm kích thước lớn đa chấu. Đặc biệt hơn, "khe gió" của Ferrari Luce được tinh chỉnh để có tác dụng khí động học thật sự, thay vì chỉ dùng để trang trí.
Phần đuôi của mẫu EV này nổi bật với cánh gió khí động học cỡ lớn cùng khuếch tán gió cản sau cao hơn. Tuy nhiên, các tín đồ tốc độ cho rằng chiếc xe lại giống Nissan GT-R.
Hãng độ này không thay đổi thiết kế nội thất, vốn được chấp bút bởi studio LoveFrom, do nhà thiết kế Marc Newson và cựu Giám đốc Thiết kế của Apple Jony Ive sáng lập.
Theo trang thiết kế cấu hình, nội thất Ferrari Luce có hàng chục màu sắc, nhiều chất liệu da và Alcantara cũng như có thể cá nhân hóa đường chỉ may, dây an toàn, thảm sàn...
Do chưa được "chạm vào" bản chính thức, Venuum vẫn không can thiệp vào hệ thống vận hành. Ferrari Luce sử dụng 4 động cơ điện độc lập, cho ra công suất tối đa 1.050 mã lực.
Mức giá khởi điểm của Ferrari Luce khoảng 640.000 USD, và sẽ được bàn giao ngay trong tháng 10/2026. Hiện tại, gói độ của Venuum dành cho mẫu xe điện này vẫn chưa có giá.

Việt Hà

Ảnh: Venuum

