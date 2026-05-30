Cư dân mạng thiết kế lại siêu xe điện Ferrari Luce 'đẹp như mơ'

Sau nhiều năm chờ đợi, mẫu siêu xe điện Ferrari Luce đã chính thức ra mắt vào cuối tháng 5/2026. Tuy nhiên, phản ứng của phần lớn khách hàng đã sở hữu Ferrari và những người đam mê tốc độ là sự thất vọng trước chiếc "Apple iCar trá hình" này.
Không chấp nhận việc thương hiệu yêu thích bị cho là "mất chất", một nhà thiết kế ôtô đã tinh chỉnh lại ngoại hình của Ferrari Luce, giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế bo tròn nhưng thay đổi tỷ lệ thân xe để mẫu EV này trở nên hài hòa và bắt mắt hơn.
Về ngoại hình, chiếc Ferrari Luce này gây ấn tượng với thiết kế thấp và giàu tính khí động học, một đặc điểm quen thuộc mà bất cứ Ferrarista nào cũng có thể nhận ra. Cản trước cũng được tinh chỉnh mạnh mẽ theo phong cách "mũi cá mập".
Thay vì phần "nhà kính" quá cao khiến tổng thể chiếc xe nguyên bản bị mất cân đối, nhà thiết kế này đã hạ thấp trọng tâm xe, đồng thời kéo dài nắp capo và "gọt" lại phần khoang hành lý. Cơ cấu cửa sau mở ngược vẫn được giữ nguyên.
Cụm đèn hậu dạng panel vẫn được giữ nguyên, tuy nhiên phần đuôi xe thiết kế "floating" (nổi) mạnh mẽ hơn với nhiều đường gân dập nổi, khuếch tán gió sau đặt cao giúp phiên bản mới của Ferrari Luce được lòng những người yêu xe.
Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự thán phục trước khả năng của nhà thiết kế này, đồng thời cho rằng hãng xe nên phát triển Ferrari Luce theo phong cách trên thay vì mang dáng dấp của một chiếc "Apple iCar".
Ngoài ra, nhà thiết kế này còn giới thiệu biến thể SUV của Luce, được xem như phiên bản thuần điện của Ferrari Purosangue. Trước đó, các nguyên mẫu chạy thử của Luce từng khiến nhiều người liên tưởng đến một mẫu SUV hơn là sedan như thiết kế hiện tại.
Ferrari Luce là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu, được trang bị 4 động cơ điện độc lập với công suất tối đa 1.050 mã lực. Theo một số nguồn tin, mức giá khởi điểm của siêu xe điện này vào khoảng 550.000 Euro (khoảng 640.000 USD).
