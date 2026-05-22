Chiếc Maybach 62 S của bà Trương Mỹ Lan được bán với giá 16,7 tỷ đồng

  • Thứ sáu, 22/5/2026 18:05 (GMT+7)
Mẫu sedan siêu sang Maybach 62 S của bà Trương Mỹ Lan đã được đấu giá thành công với số tiền 16,65 tỷ đồng sau 56 lượt trả giá.

Trong số tài sản được đấu giá của bà Trương Mỹ Lan, chiếc sedan siêu sang Maybach 62 S được nhiều người quan tâm nhất vì độ hiếm cũng như mức giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng.
Tại Việt Nam, số lượng Maybach 62 S chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt, rất ít xe sở hữu ngoại thất trắng Antigua White độc đáo, vốn là bề mặt sơn đa lớp với hiệu ứng ngọc trai.
Ra mắt lần đầu tại triển lãm Auto China 2006, Maybach 62 S là bản nâng cấp từ chiếc Maybach 62. Ký tự "S" là viết tắt của từ "Spezial" (đặc biệt) trong tiếng Đức.
Maybach 62 S sở hữu chiều dài lên tới 6.171 mm, cũng là nguồn gốc cho con số "62" trong tên gọi của mẫu xe này. Con số này vượt xa chiều dài 5.484 mm của chiếc Mercedes-Maybach S 680 bản nâng cấp vừa ra mắt vào đầu năm nay.
Chiếc Maybach 62 S này thuộc đời 2011, vốn là bản nâng cấp giữa vòng trước khi mẫu xe này dừng bán từ năm 2012. Theo mô tả của bên bán, cánh cửa phía sau bên phải bị bung ốp cửa bên trong, nội thất có vài vết xước.

Hơn thế nữa, mẫu sedan này trong tình trạng bị gỡ bánh xe, gỡ ốp cửa, gỡ sàn nội thất, không được sử dụng từ tháng 12/2023 đến nay.
Để chiếc xe có thể vận hành bình thường, chắc chắn người mua sẽ phải bỏ một số tiền không ít để tân trang cũng như sửa chữa các hệ thống vận hành vốn đã hơn 15 năm tuổi.
Thay vì động cơ V12 twin-turbo 5.5L trên Maybach 62, Maybach 62 S sử dụng động cơ V12 twin-turbo 6.0L mạnh 612 mã lực. Tuy nhiên, chiếc xe của bà Lan thuộc phiên bản facelift với công suất lên đến 630 mã lực.
Tại thời điểm ra mắt, Maybach 62 S có giá khởi điểm tại Mỹ khoảng 492.602 USD. Hiện tại, mức giá trung bình của mẫu xe này trên thị trường thứ cấp khoảng 180.000 USD.
Với giá khởi điểm từ 7,053 tỷ đồng, chiếc Maybach 62 S này nhận được nhiều sự quan tâm qua 56 lượt trả giá. Chỉ sau 30 phút, xe đã có chủ mới với số tiền 16,653 tỷ đồng.

Việt Hà

Ảnh: Autogespot

