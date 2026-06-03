McLaren Artura 1000GP MSO bản kỷ niệm chặng đua F1 lần thứ 1.000

Tại Monaco Grand Prix 2026, McLaren Racing sẽ chính thức đạt cột mốc 1.000 chặng đua F1 . Để kỷ niệm cho thành tích này, hãng siêu xe đến từ Anh Quốc đã giới thiệu phiên bản đặc biệt McLaren Artura 1000GP MSO.

Ngoại thất của mẫu xe giới hạn này sở hữu bộ tem 1000GP tại nắp capo và ốp tai gương ngoại thất, vốn cũng sẽ được sử dụng trên chiếc McLaren MCL40 tại chặng đua Monaco.

Chiếc xe có màu sơn ngoại thất tổng thể đen, kết hợp với các chi tiết viền cam tại cản trước và sau. Logo "1000GP" cũng được trang trí phía trước hốc bánh sau.

McLaren Artura vẫn được trang bị động cơ V6 twin-turbo 3.0L có công suất 605 mã lực. Kết hợp cùng động cơ điện 95 mã lực, siêu xe này có sức mạnh tối đa 700 mã lực.

Đi kèm với động cơ hybrid là hộp số 8 cấp SSG và số lùi thuần điện, siêu xe nặng 1.560 kg này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3 giây, tốc độ tối đa hơn 330 km/h.

Chỉ có 10 chiếc McLaren Artura 1000GP MSO được sản xuất với mức giá không được tiết lộ. Tại Việt Nam , mẫu xe thể thao hybrid này có giá khởi điểm từ 15,29 tỷ đồng , và 16,66 tỷ đồng với bản mui trần Artura Spider.

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