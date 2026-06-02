'Độc lạ' SUV hạng sang Porsche Cayenne độ bán tải, giá chỉ 30.000 USD

Một đại lý xe thể thao tại New Zealand vừa đăng tải chiếc Porsche Cayenne thế hệ thứ 2 với odo lên đến 204.000 km. Theo lời người bán, đây là chiếc xe "độc nhất thế giới".
Điểm khác biệt đến từ việc mẫu SUV cỡ trung này được hoán cải thành một chiếc... bán tải. Người bán cho biết đã tốn hơn 80.000 NZD (khoảng 47.500 USD) để hoàn thiện thủ tục cho chiếc xe lăn bánh tại New Zealand.
Dự án này được phát triển dựa trên mẫu SUV Porsche Cayenne đời 2011. Phần đầu xe vẫn được giữ nguyên thiết kế nguyên bản bao gồm cản trước, cụm đèn LED, mâm xe...
Tuy nhiên, điểm thay đổi lớn nhất là phần khoang nội thất phía sau đã được cắt xẻ, đồng thời cửa sau cũng được lược bỏ nhằm tạo cấu trúc thân liền khối với khoang tải.
Cửa khoang hành lý cũng được cắt ngắn. Tuy nhiên, các chi tiết khác như cụm đèn hậu LED, logo sau, khuếch tán gió và hệ thống ống xả... vẫn giữ nguyên.
Khu vực khoang lái của chiếc Porsche Cayenne này cũng không có gì thay đổi so với lúc ra mắt vào năm 2010, bao gồm vô lăng thể thao đặc trưng, bảng đồng hồ taplo cơ...
Ghế bọc da vẫn chưa được thay mới. Ngoài ra, xe vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng như sưởi ghế, chìa khóa thông minh, cảm biến đậu xe trước và sau, radar an toàn...
Hãng độ cũng không can thiệp vào khả năng vận hành của xe. Về nguyên bản, chiếc Porsche Cayenne đời 2011 này được trang bị động cơ diesel V6 TDI dung tích 3.0L.
Cơ cấu này sản sinh công suất tối đa 245 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm, kết hợp cùng hộp số 8 cấp tự động Tiptronic cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.
Hiện tại, mẫu "bán tải" Porsche Cayenne này đang được rao bán với mức giá chỉ 49.995 NZD (khoảng 29.700 USD). Dưới bài đăng, người bán cho biết không có kế hoạch sản xuất thêm chiếc thứ 2 trong tương lai.
