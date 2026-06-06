Tesla mở rộng dịch vụ robotaxi không giám sát tại Mỹ

Tesla vừa mở rộng dịch vụ robotaxi không giám sát tại bang Texas (Mỹ), đẩy nhanh tham vọng thương mại hóa công nghệ tự lái và cạnh tranh với các đối thủ.

Tesla vừa thông báo mở rộng phạm vi hoạt động của dịch vụ robotaxi không giám sát trên toàn khu vực Austin Metro (bang Texas), đánh dấu bước tiến mới trong tham vọng phát triển dịch vụ gọi xe tự hành của hãng xe điện đến từ Mỹ.

Dịch vụ robotaxi của Tesla vừa xác nhận đã triển khai các mẫu xe không có người giám sát tại khu vực đô thị Austin. Trước đây, mỗi xe đều sẽ có nhân viên túc trực nhằm kiểm soát hoạt động của những mẫu EV tự lái này.

Thông tin được công bố thông qua tài khoản robotaxi chính thức của Tesla trên mạng xã hội X với nội dung: "Robotaxi không giám sát hiện đã hoạt động trên toàn bộ khu vực Austin Metro". Việc mở rộng dịch vụ robotaxi được xem là một phần quan trọng trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của Tesla.

Sau khi CEO Elon Musk chuyển trọng tâm của công ty từ xe điện sang trí tuệ nhân tạo (AI) và robot, hãng đang đặt nhiều kỳ vọng vào việc phổ biến dịch vụ gọi xe tự hành cùng phần mềm lái xe hoàn toàn tự động (FSD), nền tảng công nghệ cốt lõi của robotaxi.

Tesla hiện vận hành khoảng 50 xe robotaxi trong khu vực trên. Con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với đối thủ Waymo thuộc Alphabet, đơn vị đang khai thác hơn 250 xe tự hành tại cùng địa bàn.

Dịch vụ robotaxi của Tesla đã được triển khai tại Austin gần 1 năm qua. Tuy nhiên, người dùng đôi khi vẫn phải chờ hơn 30 phút mới có xe đến đón. Hãng xe này hiện vận hành khoảng 50 robotaxi trong khu vực trên. Con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với đối thủ Waymo thuộc Alphabet, đơn vị đang khai thác hơn 250 xe tự hành tại cùng địa bàn.

Vào tháng trước, tỷ phú Elon Musk cho biết ông kỳ vọng các phương tiện tự lái hoàn toàn, không cần người giám sát an toàn, sẽ được triển khai rộng rãi hơn trên khắp nước Mỹ vào cuối năm nay, sau khi công nghệ này đã được đưa vào hoạt động tại Texas.

Động thái mới nhất cho thấy Tesla đang tăng tốc cuộc đua xe tự hành tại Mỹ, trong bối cảnh hãng nỗ lực mở rộng các nguồn doanh thu ngoài mảng xe điện truyền thống và cạnh tranh trên thị trường gọi xe không người lái.

Vào tháng 4/2026, Tesla cũng xác nhận đang triển khai dịch vụ robotaxi tại 2 thành phố khác của Texas là Dallas và Houston. Động thái mới nhất cho thấy Tesla đang tăng tốc cuộc đua xe tự hành tại Mỹ, trong bối cảnh hãng nỗ lực mở rộng các nguồn doanh thu ngoài mảng xe điện truyền thống và cạnh tranh với những tên tuổi đã đi trước như Waymo trên thị trường gọi xe không người lái.