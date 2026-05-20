Xpeng bắt đầu sản xuất hàng loạt robotaxi tại Quảng Châu

Hãng xe điện Xpeng đẩy nhanh tham vọng xe tự hành khi bắt đầu sản xuất hàng loạt robotaxi, hướng tới mục tiêu đi vào khai thác dịch vụ từ năm 2027.

Xpeng vừa công bố đã chính thức khởi động sản xuất hàng loạt mẫu robotaxi đầu tiên tại trụ sở ở Quảng Châu. Hãng xe điện Trung Quốc này đặt mục tiêu đi vào khai thác dịch vụ từ đầu năm 2027, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược phát triển công nghệ tự hành.

Xpeng thông báo chiếc xe taxi tự lái sản xuất hàng loạt đầu tiên của hãng đã chính thức xuất xưởng tại nhà máy ở Quảng Châu, đưa công ty trở thành nhà sản xuất ôtô đầu tiên tại Trung Quốc đạt được thành tựu sản xuất hàng loạt xe taxi tự lái.

Động thái này cho thấy Xpeng, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của thương hiệu xe điện Tesla, đang tăng tốc chuyển hướng sang lĩnh vực xe tự lái và robot hình người, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới là Trung Quốc.

Mẫu robotaxi mới được phát triển dựa trên nền tảng nội bộ GX. Theo thông cáo từ công ty, đây là mẫu robotaxi "sẵn sàng sản xuất, được lắp ráp hoàn chỉnh và phát triển hoàn toàn bằng công nghệ nội bộ" đầu tiên tại Trung Quốc.

Robotaxi này từ bỏ công nghệ LiDAR và bản đồ độ phân giải cao để chuyển sang giải pháp lái tự động hoàn toàn dựa trên thị giác, phù hợp với chiến lược được sử dụng cho các phương tiện thông thường của Xpeng.

Điều này nhấn mạnh năng lực tự chủ công nghệ của hãng trong cuộc đua xe tự hành. Xpeng dự kiến sẽ bắt đầu triển khai các chương trình thí điểm robotaxi trong nửa cuối năm nay, nhằm kiểm chứng hiệu quả vận hành thực tế trước khi mở rộng quy mô.

Chủ tịch Brian Gu cho biết công ty có khả năng sản xuất từ hàng trăm đến hàng nghìn chiếc robotaxi trong vòng 12 đến 18 tháng tới. Kế hoạch này cho thấy tham vọng mở rộng nhanh chóng của Xpeng trong lĩnh vực vận tải tự động, đồng thời củng cố vị thế trong cuộc đua công nghệ tương lai.

Bên cạnh robotaxi, Xpeng còn mở rộng quy mô hoạt động sang lĩnh vực xe bay và robot hình người. Chủ tịch Brian Gu kỳ vọng hơn 50% doanh thu của Xpeng sẽ đến từ ngoài Trung Quốc trong vòng 5 đến 10 năm tới.

Trước đó, Xpeng đặt mục tiêu bàn giao các mẫu xe bay từ năm 2027, trong khi các robot hình người của hãng có thể được sản xuất từ quý IV/2026. Hãng đã nhận được hơn 7.000 đơn đặt hàng cho xe bay, phần lớn đến từ thị trường Trung Quốc, nơi hãng đang làm việc với cơ quan hàng không để xin cấp phép.