Waymo triệu hồi 3.800 robotaxi sau sự cố 'xe lội nước' tại Mỹ

Waymo đã phát lệnh triệu hồi hơn 3.800 robotaxi tại Mỹ sau sự cố xe tự hành đi vào đường ngập nước, làm dấy lên lo ngại về an toàn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Công ty xe tự hành Waymo cho biết sẽ thu hồi khoảng 3.800 xe robotaxi đang hoạt động tại Mỹ sau khi phát hiện nguy cơ các phương tiện này có thể đi vào những đoạn đường bị ngập nước, đặc biệt ở các tuyến đường có tốc độ cao, gây lo ngại về an toàn.

Lao vào đường ngập nước, hơn 3.800 robotaxi của Waymo bị triệu hồi

Theo Waymo, quyết định thu hồi được đưa ra sau một sự cố xảy ra ngày 20/4 tại thành phố San Antonio (bang Texas, Mỹ) trong điều kiện thời tiết cực đoan. Một xe tự hành robotaxi của hãng đã di chuyển vào làn đường bị ngập nước. May mắn, chiếc xe không chở hành khách và không có thương tích nào được ghi nhận.

Sau sự cố hóa "tàu ngầm" của chiếc taxi tự hành (robotaxi) của Waymo tại bang Texas, công ty công nghệ này đã cho triệu hồi hơn 3.800 xe nhằm cải thiện phần mềm phát hiện khu vực ngập nước.

Tuy nhiên, sự việc đã khiến công ty tiến hành rà soát lại các tình huống tương tự, đặc biệt là những trường hợp liên quan đến tốc độ cao và điều kiện đường không thể lưu thông do ngập lụt.

Waymo cho biết đang triển khai thêm các biện pháp bảo vệ phần mềm nhằm hạn chế rủi ro. Đại diện công ty cho biết: "Chúng tôi đang làm việc để bổ sung các lớp bảo vệ trong phần mềm và đã áp dụng một số biện pháp giảm thiểu, bao gồm tinh chỉnh cách vận hành trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là mưa lớn, cũng như hạn chế quyền truy cập vào các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét".

Hình ảnh những chiếc robotaxi của Waymo lao thẳng vào khu vực ngập nước không quá xa lạ với cư dân thành phố San Antonio, làm dấy lên lo ngại về an toàn khi hành khách có thể mắc kẹt trong xe khi có sự cố.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết Waymo đã tạm thời thu hẹp phạm vi hoạt động của các robotaxi nhằm tăng cường các hạn chế liên quan đến thời tiết, đồng thời cập nhật bản đồ trong khi chờ giải pháp lâu dài.

Sự cố kỹ thuật "bủa vây" công ty robotaxi Waymo

Ngoài vấn đề trên, Waymo hiện cũng đang đối mặt với một cuộc điều tra từ NHTSA sau một sự cố hồi tháng 1/2026, khi một xe tự lái của hãng va chạm với một trẻ em gần một trường tiểu học tại Santa Monica (bang California), khiến nạn nhân bị thương nhẹ.

Đây không phải là lần đầu Waymo đối mặt với các thách thức về công nghệ. Trước đó, công ty con của Alphabet (công ty mẹ của Google) đã gặp hàng loạt rắc rối như cán chết thú cưng, làm bị thương người đi bộ, vượt xe buýt trường học trái phép...

Vào tháng 3/2026, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết đang điều tra một vụ việc xảy ra hồi tháng 1, trong đó các xe điện tự lái của Waymo đã vượt qua một xe buýt trường học đang dừng với đèn cảnh báo bật sáng, vi phạm luật giao thông bang Texas.

Những sự cố liên tiếp đang đặt ra câu hỏi về mức độ an toàn và khả năng ứng phó với các tình huống thực tế phức tạp của công nghệ xe tự hành, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và môi trường giao thông đô thị đông đúc. Trước đó, công ty con của Alphabet (công ty mẹ của Google) đã gặp hàng loạt rắc rối như cán chết thú cưng, làm bị thương người đi bộ, vượt xe buýt trường học trái phép, dừng bất ngờ trên đường phố...