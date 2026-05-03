Việc Trung Quốc tạm dừng cấp phép robotaxi mới sau sự cố của Baidu tại Vũ Hán làm dấy lên lo ngại về độ an toàn, đồng thời phủ bóng lên triển vọng ngắn hạn của ngành dịch vụ xe tự lái.

Chính phủ Trung Quốc đã tạm dừng việc cấp mới giấy phép cho các dịch vụ taxi tự lái (robotaxi), sau sự cố nghiêm trọng liên quan đến đội xe không người lái của Baidu làm dấy lên lo ngại về độ an toàn của công nghệ còn non trẻ này.

Trung Quốc tạm dừng cấp phép robotaxi mới

Quyết định được đưa ra sau khi khoảng 200 robotaxi Apollo Go bất ngờ dừng giữa đường tại thành phố Vũ Hán vào ngày 31/3, gây ra tình trạng gián đoạn giao thông diện rộng. Sự việc được giới chức đánh giá là một "sự cố giao thông hàng loạt nghiêm trọng".

Nhiều video ghi lại cảnh hành khách mắc kẹt và các vụ va chạm liên quan đến robotaxi Apollo Go đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo lực lượng chức năng của nước này, sự cố trên "không có thương vong".

Đầu tháng này, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Công an và Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã triệu tập 8 công ty lớn trong lĩnh vực xe tự lái cùng các quan chức địa phương. Tại cuộc họp, các doanh nghiệp được yêu cầu tiến hành "tự kiểm tra toàn diện" sau sự cố của Baidu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các kỹ sư của Baidu đã gửi lệnh trong khi xe đang vận hành, yêu cầu toàn bộ phương tiện dừng lại tại chỗ để thu thập dữ liệu. Điều này dẫn đến việc hàng trăm xe đồng loạt dừng giữa dòng giao thông.

Cảnh sát Vũ Hán trong thông báo ngày 31/3 xác nhận sự cố, gọi đây là "lỗi hệ thống" và cho biết không có thương vong. Tuy nhiên, nhiều video ghi lại cảnh hành khách mắc kẹt và các vụ va chạm liên quan đến robotaxi Apollo Go đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Các nguồn tin cho biết kết luận cuối cùng về vụ việc có thể được đưa ra sớm nhất vào cuối tháng 5/2026.

Dịch vụ robotaxi tại Trung Quốc vẫn hoạt động bình thường

Dù việc cấp phép bị đình chỉ, các doanh nghiệp vẫn khẳng định hoạt động không bị gián đoạn. Pony.ai cho biết dịch vụ robotaxi của họ tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến vẫn vận hành bình thường, đồng thời tiếp tục chuẩn bị ra mắt tại Trường Sa và Hàng Châu. WeRide cũng bày tỏ ủng hộ các biện pháp siết chặt an toàn và khẳng định dịch vụ của họ vẫn hoạt động ổn định.

Cổ phiếu của Baidu niêm yết tại Hong Kong đã giảm khoảng 2,5% trong phiên chiều sau khi thông tin được công bố.

Giới chuyên gia nhận định sự cố này có thể làm giảm kỳ vọng của thị trường trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn sẽ giúp nâng cao tiêu chuẩn an toàn và tăng rào cản gia nhập ngành.

Trước đó, chính quyền trung ương Trung Quốc chủ yếu đưa ra các hướng dẫn an toàn cơ bản, trong khi việc triển khai và giám sát các dự án robotaxi được giao cho chính quyền địa phương. Do đó, cách tiếp cận quản lý có sự khác biệt đáng kể giữa các tỉnh và thành phố.

Tương lai của ngành dịch vụ robotaxi toàn cầu

Tính đến năm 2025, khoảng 4.500 robotaxi đang hoạt động trong các khu thí điểm tại gần 10 thành phố Trung Quốc. Theo dự báo của HSBC, con số này có thể tăng lên 500.000 xe vào năm 2030, tương đương cứ 10 taxi thì có một xe tự lái.

Mặc dù chỉ mới triển khai trong thời gian gần đây, robotaxi đã bùng nổ tại nhiều tỉnh và thành phố của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đặt câu hỏi về độ an toàn và tin cậy khi sử dụng loại hình dịch vụ không người điều khiển này.

Việc siết chặt quản lý từ Bắc Kinh có thể gây khó khăn cho tham vọng mở rộng của các hãng xe nội địa. Tại Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2026, Xpeng và Geely đã công bố kế hoạch tham gia thị trường robotaxi. Không chỉ tập trung tại thị trường nội địa, Baidu, Pony.ai và WeRide cũng đang mở rộng ra nước ngoài, bao gồm châu Âu và Trung Đông.

Sự cố của Baidu cũng gợi nhớ đến vụ việc tương tự của Waymo vào tháng 12/2025, khi một sự cố kéo dài nhiều giờ tại San Francisco buộc các robotaxi phải dừng hoạt động. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân 2 vụ việc là khác nhau: sự cố của Waymo do yếu tố bên ngoài, trong khi trường hợp của Baidu xuất phát từ lỗi quản lý nội bộ.