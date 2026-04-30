Hơn 70 dân biểu đảng Dân Chủ kêu gọi cấm xe Trung Quốc tại Mỹ

Hơn 70 dân biểu đảng Dân chủ kêu gọi Tổng thống Donald Trump duy trì lệnh cấm xe Trung Quốc, nhấn mạnh lo ngại an ninh quốc gia và nguy cơ đánh mất lợi thế của ngành ôtô nội địa.

Hơn 70 dân biểu thuộc đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Donald Trump duy trì lệnh cấm đối với các hãng xe Trung Quốc, trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về an ninh quốc gia và cạnh tranh chiến lược trong ngành công nghiệp ôtô.

Trong bức thư gửi Tổng thống Trump, nhóm dân biểu do bà Debbie Dingell và ông Ro Khanna dẫn đầu đã thúc giục không cho phép các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc xây dựng nhà máy hoặc bán xe tại thị trường Mỹ. Động thái này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các hãng xe trong và ngoài nước Mỹ, cũng như nhiều tổ chức trong ngành công nghiệp ôtô.

Trước đó, 3 Thượng nghị sĩ Dân chủ cũng đã đưa ra lời kêu gọi tương tự trong tháng này, ngay trước thềm cuộc gặp dự kiến vào tháng 5 giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong thư, các Thượng nghị sĩ nhấn mạnh: "Chúng ta không được nhường ngành công nghiệp ôtô Mỹ cho một đối thủ chiến lược đang hướng tới vị thế thống trị toàn cầu. Chúng tôi kêu gọi hành động rõ ràng và dứt khoát để đảm bảo các hãng xe Trung Quốc không được phép tham gia thị trường Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào".

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã lên tiếng phản đối cật lực những đề xuất này.

Chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden đã ban hành các quy định sâu rộng vào tháng 1/2025, trên thực tế ngăn chặn các hãng xe Trung Quốc bán xe du lịch tại Mỹ. Quyết định này dựa trên các lo ngại về an ninh quốc gia, đặc biệt là khả năng các phương tiện thu thập dữ liệu nhạy cảm từ người dùng. Bên cạnh đó, ôtô Trung Quốc còn phải đối mặt với mức thuế nhập khẩu cao.

Tuy nhiên, các khảo sát gần đây cho thấy người tiêu dùng Mỹ ngày càng quan tâm hơn đến các mẫu xe đến từ Trung Quốc. Phản hồi trước các động thái này, Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi Mỹ "ngừng lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia, chấm dứt các biện pháp phân biệt đối xử và loại trừ, đồng thời tạo ra môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử".

Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định chính quyền luôn nỗ lực thu hút đầu tư vào quá trình phục hồi công nghiệp của Mỹ, nhưng bác bỏ mọi ý kiến cho rằng nước này sẽ đánh đổi an ninh quốc gia để đổi lấy lợi ích kinh tế. Vào tháng trước, các hiệp hội thương mại đại diện cho gần như toàn bộ các hãng xe lớn tại Mỹ đã đồng loạt kêu gọi chính phủ tiếp tục ngăn chặn các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc thâm nhập thị trường.