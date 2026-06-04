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Xe Ôtô

Siêu xe Bugatti Centodieci được rao bán hơn 16,3 triệu USD

  • Thứ năm, 4/6/2026 17:26 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Mẫu siêu xe Bugatti Centodieci phiên bản giới hạn 10 chiếc toàn cầu được một đại lý tại UAE rao bán với giá hơn 16,3 triệu USD.

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Kỷ niệm 110 năm thành lập thương hiệu, Bugatti Centodieci được ra mắt với số lượng sản xuất 10 chiếc. Mẫu hypercar này được lấy cảm hứng từ huyền thoại Bugatti EB110.
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Mới đây, một đại lý siêu xe tại UAE đã rao bán một chiếc Centodieci đời 2022. Đặc biệt hơn, tình trạng của chiếc xe này gần như hoàn hảo khi odo mới dừng ở con số 474 km.
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Chiếc xe này từng được đấu giá tại sự kiện Paris 2025 của RM Sotheby's với odo lúc bấy giờ chỉ 437 km. Giá trị được dự đoán của chiếc xe vào khoảng từ 10 đến 15 triệu Euro.
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Tuy nhiên, không ai trả giá vượt mức giá khởi điểm được giữ bí mật của người bán. Do đó, siêu xe này vẫn chưa tìm được chủ nhân trong hơn 1 năm qua.
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Theo như mô tả của người bán, chiếc xe mang số thứ tự 6 trong tổng số 10 chiếc, vốn được đặt hàng vào tháng 8/2019 cho một nhà sưu tập tại Thụy Sĩ.
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Chủ nhân duy nhất của chiếc xe đã lựa chọn màu sơn ngoại thất trắng Quartz White, kết hợp với các chi tiết tối màu Grey Carbon và bộ mâm tiêu chuẩn của Centodieci.
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Thiết kế nội thất của Bugatti Centodieci cũng tương tự mẫu xe nền tảng Chiron, bao gồm việc không trang bị màn hình trung tâm và tập trung vào bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số.
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Bộ ghế với những đường may caro được bọc da màu đen Beluga Black và xám Gris Rafale, kết hợp với các phím bấm được anod hóa màu đen mang đến cảm giác thể thao.
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Tựa tay trung tâm được trang trí với huy hiệu "Centodieci Édition Limitée 1/10", cho biết đây là phiên bản giới hạn kỷ niệm 110 năm ra mắt thương hiệu với 10 chiếc.
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Bugatti Centodieci sở hữu khối động cơ W16 dung tích 8.0L với 4 bộ tăng áp, công suất tối đa 1.600 mã lực. Đi kèm là hệ dẫn động 4 bánh và hộp số 7 cấp DSG.
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Siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,4 giây, từ 0 lên 200 km/h trong 6,1 giây. Tốc độ tối đa của Centodieci được giới hạn ở mức 380 km/h.
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Tại thời điểm ra mắt, giá khởi điểm của Bugatti Centodieci hơn 9 triệu USD vào năm 2019. Hiện tại, chiếc xe đang được rao bán với mức giá 60 triệu AED (khoảng 16,34 triệu USD).

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Việt Hà

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