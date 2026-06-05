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Xe Ôtô

Rolls-Royce Spectre Series II có giá 17,8 tỷ tại Việt Nam

  • Thứ sáu, 5/6/2026 09:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mẫu coupe siêu sang thuần điện Rolls-Royce Spectre Series II phiên bản mới không thay đổi nhiều về thiết kế, tuy nhiên đi sâu hơn và sự cá nhân hóa trong từng chi tiết.

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Rolls-Royce vừa chính thức giới thiệu bản nâng cấp cho chiếc coupe thuần điện Spectre Series II sau gần 4 năm ra mắt. Đây cũng là mẫu xe bán chạy thứ 2 của thương hiệu sau dòng SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan.
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Thay vì là một bản facelift toàn diện như Ghost hay Phantom, Rolls-Royce gần như giữ lại toàn bộ các thiết kế tổng thể ngay từ khi mẫu xe điện này ra mắt vào tháng 10/2022.
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Với phiên bản Series II, khách hàng nhận thêm tùy chọn màu sơn xanh dương Ethereal Blue, vốn được thửa riêng cho Spectre làm nổi bật các đường nét ngoại thất; hoặc hàng nghìn lựa chọn màu sơn Bespoke mang đậm dấu ấn cá nhân.
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Trên bản Black Badge Spectre Series II, Rolls-Royce bổ sung gói Iced Black Exterior Detailing, biến gần như toàn bộ các chi tiết kim loại sáng bóng thành bề mặt nhám satin.
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Bộ mâm 23 inch đa chấu thiết kế mới sở hữu các đường bo siêu nhỏ chỉ 2,5 mm, bề mặt mâm vẫn giữ được độ sắc nét tựa kim cương sau công đoạn đánh bóng.
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Hệ thống đèn hậu giữ nguyên thiết kế tối giản bởi 2 dải LED chạy song song theo chiều dọc. Chi tiết này có thể được cá nhân hóa màu sắc theo ý thích của khách hàng.
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Cách bố trí các chi tiết nội thất của Rolls-Royce Spectre Series II gần như không thay đổi so với trước. Hãng bổ sung thêm tùy chọn ốp gỗ Óc Chó Brindled Walnut dạng vân da hổ.
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Khu vực trang trí bảng taplo Illuminated Fascia được chế tác từ 8.108 điểm sáng li ti tạo hiệu ứng làn sóng ánh sáng, vốn lấy cảm hứng từ màn sương mờ ảo bao phủ những khu rừng của South Downs gần trụ sở của Rolls-Royce tại Goodwood.
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Trong khi đó, cụm đồng hồ trung tâm mới Clock Gallery, kết hợp cùng huy hiệu Spirit of Ecstasy, lấy cảm hứng từ các thiết bị trong ngành hàng không chính xác.
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Tapi cửa Illuminated Door được trang trí với 4.796 lỗ đục được chiếu sáng, kết nối hiệu ứng sao băng với trần xe Shooting Star Headliner và bảng taplo Illuminated Fascia.
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Tùy chọn da ghế Placed Perforation mới sử dụng 78.138 lỗ đục siêu nhỏ để tái hiện hình ảnh những đám mây dưới ánh trăng, tạo hiệu ứng thị giác đầy nghệ thuật.
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Chất liệu Duality Twill làm từ sợi rayon có nguồn gốc từ tre, được chế tác từ 2,6 triệu mũi thêu và 16 km chiều dài chỉ thêu. Nội thất xe có thêm tùy chọn màu sắc mới xanh Sage, bên cạnh Lilac, Chocolate và Black.
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Rolls-Royce Spectre Series II vẫn được trang bị 2 động cơ điện SSM, tuy nhiên công suất đã được nâng lên mức 442 kW (601 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 1.015 Nm.
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Xe sử dụng bộ pin Lithium-ion có dung lượng 112,4 kWh, cho phép khả năng di chuyển tối đa từ 582 đến 628 km. Với khả năng sạc nhanh 195 kW (DC), người lái chỉ tốn khoảng 28 phút để có thể sạc đầy từ 10% lên 80%.
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Mặc dù có khối lượng lên đến 2.925 kg, mẫu coupe siêu sang thuần điện này vẫn có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 4,5 giây, và xuống 4,3 giây với bản Black Badge.
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Tại Việt Nam, Rolls-Royce Spectre Series II bản tiêu chuẩn có giá khởi điểm từ 17,8 tỷ đồng. Phiên bản thể thao Black Badge Spectre Series II có giá từ 19,8 tỷ đồng.

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Việt Hà

Ảnh: Rolls-Royce

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