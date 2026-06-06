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Xe Ôtô

Bentley Flying Spur thế hệ mới chính thức ra mắt

  • Thứ bảy, 6/6/2026 06:30 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Mẫu sedan siêu sang Bentley Flying Spur thế hệ thứ tư sở hữu thiết kế ngoại thất hoàn toàn mới, đồng nhất với các dòng xe trong dải sản phẩm hiện tại của thương hiệu.

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Mặc dù bản facelift của thế hệ thứ 3 mới ra mắt vào năm 2024, Bentley đã gấp rút trình làng thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới của dòng sedan siêu sang đầu bảng Bentley Flying Spur.
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Mẫu xe này được giới thiệu với 2 phiên bản động cơ: High Performance Hybrid cho Flying Spur tiêu chuẩn, Azure và S, trong khi biến thể Speed và cao cấp nhất là Mulliner sử dụng cơ cấu Ultra Performance Hybrid.
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Bentley Flying Spur sở hữu ngoại thất được làm mới với các bề mặt hiện đại và liền mạch, bao gồm cả đèn pha đơn phía trước, vốn lần đầu tiên xuất hiện trên một chiếc sedan của Bentley kể từ năm 1962.
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Theo Bentley, cảm hứng của thiết kế này đến từ ánh nhìn sắc lạnh của một loài mèo lớn đang tập trung vào con mồi, kết hợp với các chi tiết trang trí pha lê đặc trưng.
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Khách hàng có thể lựa chọn giữa 20 thiết kế mâm kích thước 21 inch hoặc 22 inch, đi kèm với nhiều họa tiết và màu sắc hoàn thiện tương đồng với sở thích cá nhân của chủ xe.
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Tổng cộng, có hơn 80 màu sắc để lựa chọn, bao gồm màu sơn xanh Dark Teal hoàn toàn mới. Khách hàng cũng có thể cá nhân hóa thông qua bộ phận Bentley Mulliner.
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Cụm đèn hậu với họa tiết hình chữ B giờ đây được thiết kế không viền, kết hợp với nắp khoang hành lý được tinh chỉnh lại giúp vẻ ngoài của chiếc xe gọn gàng và tinh tế hơn.
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Thế hệ thứ tư cũng đánh dấu sự trở lại của biến thể Bentley Flying Spur S, bao gồm tùy chọn ngoại thất Blackline Specification với nhiều chi tiết sơn đen mạnh mẽ.
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Cụ thể, các chi tiết được sơn đen bao gồm lưới tản nhiệt ma trận, biểu tượng Bentley trên nắp capo và huy hiệu tại cốp sau, ốp gương ngoại thất màu đen Beluga Black... Trong khi đó, cụm đèn LED trước và sau được phủ tối màu.
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Phiên bản này còn được nâng cấp khung gầm Bentley Performance Active, vốn trước đây chỉ có mặt trên Speed hay Mulliner, bao gồm chức năng đánh lái bánh sau, Bentley Dynamic Ride 48 V và lần đầu tiên trang bị thêm vi sai chống trượt điện tử eLSD.
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Nhìn chung, nội thất của Bentley Flying Spur thế hệ mới không có nhiều sự thay đổi so với bản nâng cấp vào năm 2024. Thương hiệu hướng đến các tùy chọn cá nhân hóa, ghế ngồi, vật liệu hoàn thiện và hệ thống âm thanh cao cấp mới.
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Đặc biệt, Bentley cung cấp bộ sưu tập Virtuoso hoàn toàn mới, bao gồm các chi tiết màu vàng Champagne Gold, chất liệu cao cấp hơn, họa tiết thêu riêng và đặc biệt là hệ thống âm thanh Naim for Mulliner.
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Với sự trở lại của biến thể Flying Spur S, số lượng kiểu ghế có sẵn tăng lên 5 phong cách, mỗi kiểu đều cần hơn 12 giờ chế tác thủ công bởi các chuyên gia của Bentley.
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Hệ thống âm thanh Naim for Mulliner 21 loa, vốn trước đây chỉ khả dụng trên Batur, sở hữu công nghệ lấy từ dòng Focal Grande Utopia với màng loa "M" cone độc quyền.
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Với các phiên bản tiêu chuẩn, Azure và S, cơ cấu High Performance Hybrid bao gồm động cơ V8 twin-turbo 4.0L, sản sinh công suất tổng hợp 680 mã lực và mô-men xoắn 930 Nm.
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Flying Spur và Flying Spur Azure có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,8 giây. Con số này trên Bentley Flying Spur S giảm chỉ còn 3,7 giây.
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Flying Spur Speed và Flying Spur Mulliner được trang bị hệ thống Ultra Performance Hybrid, sản sinh công suất tối đa 782 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm.
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Khả năng tăng tốc 0-100 km/h của 2 phiên bản này chỉ trong 3,5 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 308 km/h. Những chiếc Bentley Flying Spur thế hệ mới đầu tiên sẽ được bàn giao kể từ quý IV/2026.

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Việt Hà

Ảnh: Bentley

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