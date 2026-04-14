Thay vì thuần điện, Bentley Bentayga thế hệ mới sẽ là xe PHEV

Bentley xác nhận Bentayga thế hệ mới sẽ dùng hệ truyền động PHEV hiệu năng cao, thay vì thuần điện như kế hoạch trước đó.

Bentley đang chuẩn bị cho một bước ngoặt chiến lược lớn khi xác nhận thế hệ tiếp theo của mẫu SUV chủ lực Bentley Bentayga sẽ ra mắt vào năm 2028 với hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) hiệu năng cao, thay vì thuần điện như kế hoạch ban đầu.

Bentley Bentayga thế hệ mới sử dụng cơ cấu PHEV

Bentley trước đó từng đặt mục tiêu tung ra 5 mẫu xe điện mới trước năm 2030, bao gồm cả phiên bản kế nhiệm thuần điện của Bentayga. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ khi hãng quyết định tập trung vào thế hệ PHEV mới.

Kế hoạch điện hóa của Bentley đến từ một nguyên nhân sâu xa hơn: khi nhu cầu xe điện sụt giảm, Porsche đã hủy kế hoạch về một mẫu SUV cỡ lớn thuần điện mang mật danh K1, và thay thế cơ cấu thuần điện bằng PHEV.

Nguyên nhân chính đến từ việc Porsche trì hoãn nền tảng xe điện mới do nhu cầu EV cao cấp tăng trưởng chậm hơn dự kiến. Theo CEO Frank-Steffen Walliser, công nghệ PHEV sẽ là chiến lược hợp lý trước mốc 2035, thời điểm mà theo quy định hiện hành, toàn bộ xe mới bán ra tại Anh Quốc và 90% tại Liên minh châu Âu phải là xe thuần điện.

Bentayga thế hệ thứ hai ban đầu dự kiến sử dụng nền tảng SSP của tập đoàn Volkswagen (do Porsche phát triển), nhưng việc trì hoãn nền tảng này khiến Bentley phải điều chỉnh toàn bộ chiến lược sản phẩm. Thay vào đó, mẫu SUV mới sẽ chuyển sang nền tảng PPC, vốn được dùng cho Porsche Cayenne thế hệ mới và Audi Q9. Nền tảng này hỗ trợ cả động cơ đốt trong 6 và 8 xy-lanh lẫn PHEV thế hệ mới.

Tương tự kế hoạch mới dành cho Porsche K1, Bentley Bentayga thế hệ mới sẽ sử dụng công nghệ PHEV xoay quanh động cơ V6 dung tích 3.0L với khả năng vận hành thuần điện lớn hơn đáng kể so với bản PHEV hiện tại.

Phiên bản chủ lực của Bentley Bentayga 2028 sẽ sử dụng công nghệ PHEV xoay quanh động cơ V6 dung tích 3.0L, cho công suất tương đương mức 462 mã lực hiện tại nhưng đi kèm phạm vi chạy điện hoàn toàn lớn hơn đáng kể so với mức khoảng 48 km của bản PHEV hiện nay.

Bentley vẫn duy trì động cơ đốt trong

Dù chuyển trọng tâm sang hybrid, Bentley vẫn không từ bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong (ICE). Theo ông Walliser, các phiên bản xe xăng sẽ tiếp tục được cung cấp nhưng chỉ ở một số thị trường và dòng xe nhất định. Khả năng xuất hiện các phiên bản đặc biệt số lượng giới hạn không điện hóa cũng được để ngỏ.

Vào cuối tháng 11/2025, Bentley Supersports đã chính thức "hồi sinh" với số lượng giới hạn 500 chiếc. Mặc dù dựa trên nền tảng Continental GT thế hệ mới, xe không trang bị hệ thống hybrid nhưng vẫn có công suất 666 mã lực.

Ra mắt từ năm 2015 và nâng cấp lớn vào 2020, Bentayga hiện là mẫu xe bán chạy nhất của Bentley, chiếm khoảng một nửa tổng doanh số toàn cầu trong năm qua. Điều này giải thích vì sao hãng không muốn ép khách hàng chuyển sang xe điện khi nhu cầu chưa đủ lớn.

Ông Walliser nhấn mạnh: tệp khách hàng trung thành của Bentayga là yếu tố quan trọng giúp duy trì lợi nhuận, và việc tiếp tục phát triển ICE/PHEV là quyết định mang tính thương mại hợp lý.

Bentley Bentayga thế hệ mới sẽ chịu ảnh hưởng từ concept Bentley EXP 15, đồng thời có liên hệ chặt chẽ với mẫu "Urban SUV" Bentley Barnato chuẩn bị ra mắt vào năm 2027.

Nền tảng PPC cũng cho phép tích hợp loạt công nghệ hiện đại như hệ thống treo khí nén chủ động, kiểm soát thân xe tiên tiến và các tính năng hỗ trợ lái mới nhất. Đáng chú ý, phiên bản trục cơ sở kéo dài (EWB) sẽ tiếp tục được duy trì.

Các kế hoạch xe điện mới của Bentley trong tương lai

Dù lùi bước với Bentayga EV, Bentley vẫn sẽ ra mắt mẫu xe điện đầu tiên Barnato vào cuối năm nay, trước khi giao xe từ đầu 2027. Mẫu xe này dự kiến dùng nền tảng PPE tương tự Cayenne Electric, với 2 động cơ điện, hệ dẫn động 4 bánh và công suất có thể lên tới 1.140 mã lực.

Bentley Barnato dự kiến dùng nền tảng PPE tương tự Cayenne Electric, với 2 động cơ điện, hệ dẫn động 4 bánh và công suất có thể lên tới 1.140 mã lực.

Tuy nhiên, mẫu EV tiếp theo của Bentley sẽ chỉ xuất hiện sau năm 2030. Hãng cũng cho biết các dòng xe như Bentley Continental GT, Bentley Continental GTC và Bentley Flying Spur sẽ được nâng cấp lên hệ PHEV thế hệ mới vào cuối thập kỷ này, khi chuyển sang nền tảng PPC.

Bentley khẳng định mẫu EV mới sẽ không phải là một chiếc "Bentayga thuần điện", mà là một sản phẩm hoàn toàn khác nhằm thu hút nhóm khách hàng mới. Điều này giúp Bentayga tiếp tục giữ vững vị thế trong dải sản phẩm.

Bentley Bentayga sẽ ra mắt vào năm 2028 với hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) hiệu năng cao, cho thấy bước đi thận trọng của thương hiệu cũng như tập đoàn Volkswagen khi xe thuần điện mất dần sức hút.

Trong bối cảnh thị trường xe điện hạng sang đang tăng trưởng chậm lại, bước đi thận trọng của Bentley cho thấy hãng đang ưu tiên tính linh hoạt - vừa duy trì doanh số hiện tại, vừa chuẩn bị cho tương lai điện hóa một cách có kiểm soát. Trước đó, có thông tin cho biết Porsche K1 nhiều khả năng sẽ được sản xuất cùng dây chuyền với Audi Q9 tại nhà máy của Tập đoàn Volkswagen ở Bratislava, Slovakia.