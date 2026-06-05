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Xe Ôtô

Siêu xe hybrid Audi Nuvolari kế nhiệm Audi R8, mạnh 1.001 mã lực

  • Thứ sáu, 5/6/2026 20:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Audi Nuvolari là mẫu siêu xe kế nhiệm Audi R8, sử dụng động cơ V8 biturbo 4.0L cùng 3 động cơ điện cho ra công suất 1.001 mã lực.

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Ngay trước chặng đua F1 Monaco Grand Prix 2026, Audi đã bất ngờ ra mắt mẫu xe kế nhiệm của biểu tượng Audi R8 - mẫu siêu xe hoàn toàn mới mang tên Audi Nuvolari.
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Siêu xe này được đặt tên theo tay đua Tazio Nuvolari, một huyền thoại người Italy với hàng chục chiến thắng tại các giải đua đẳng cấp như 24 Hours of Le Mans, European Championship (tiền thân của F1), Champ Car (tiền thân của Indy Car)...
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Không khó để nhận ra Audi Nuvolari sở hữu thiết kế lấy cảm hứng từ Audi Concept C. Với cấu trúc động cơ đặt giữa, mẫu siêu xe này mang phong cách thấp, rộng và đầy uy lực.
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Phần đầu xe nổi bật với thiết kế khí động học lấy cảm hứng từ F1, tích hợp hệ thống S-duct giúp tăng lực ép xuống mặt đường, giảm lực nâng ở tốc độ cao và tối ưu khả năng làm mát hệ truyền động.
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Audi lần đầu kết hợp khung sườn Audi Space Frame (ASF) với lớp vỏ ngoài bằng sợi carbon (CFRP). Nuvolari được ra mắt với màu sơn đặc trưng xám nhám Titanium, vốn từng xuất hiện trên Audi Concept C và xe đua F1 của Audi.
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Cánh gió sau chủ động lấy cảm hứng từ công nghệ DSR của F1, có thể tự động điều chỉnh lực ép khí động học. Với cấu hình cao nhất, chi tiết này có thể tạo ra lực ép 400 kg.
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Audi Nuvolari được thiết kế theo triết lý lấy người lái làm trung tâm, với kiến trúc tối giản tập trung mọi thông tin và điều khiển trong tầm nhìn để tối ưu trải nghiệm cầm lái. Giao diện HMI lấy cảm hứng từ mẫu xe đua huyền thoại Auto Union Type C.
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Nội thất kết hợp vật liệu cao cấp như nhôm anod và sợi carbon, cùng ghế siêu nhẹ mang lại độ cứng vững cao và khả năng hỗ trợ cơ thể tối ưu khi vận hành ở tốc độ cao.
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Audi Nuvolari được trang bị động cơ V8 biturbo 4.0L đặt giữa, sản sinh công suất 800 mã lực và mô-men xoắn 730 Nm. Trong đó, 2 động cơ điện được đặt tại cầu trước và 1 động cơ điện được đặt giữa động cơ V8 và hộp số.
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Toàn bộ hệ thống hybrid này cho công suất tối đa 1.001 mã lực. Siêu xe Audi Nuvolari có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,6 giây, tốc độ tối đa hơn 350 km/h.
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Người lái có thể lựa chọn giữa các chế độ E-Hybrid, Balanced, Dynamic, Dynamic+ và Track Mode. Thông số quãng đường di chuyển thuần điện bằng E-Hybrid thông qua bộ pin lithium-ion 7,3 kWh không được công bố.
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Thay vì sản xuất thương mại như Audi R8, siêu xe Audi Nuvolari chỉ được chế tạo giới hạn 499 chiếc toàn cầu, vốn sẽ bắt đầu được bàn giao vào nửa đầu năm 2027.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Việt Hà

Ảnh: Audi

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