Mercedes-Benz GLC điện thế hệ mới ra mắt thị trường tỷ dân

Mẫu SUV thuần điện Mercedes-Benz GLC EV được nâng cấp với thiết kế hiện đại, hướng trực tiếp đến khách hàng tại Trung Quốc.

Mercedes-Benz vừa nhận đặt hàng mẫu SUV thuần điện GLC hoàn toàn mới tại thị trường Trung Quốc.

Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của kỷ nguyên số hóa từ Mercedes-Benz. Khu vực đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt dạng khiên được tích hợp tới 942 đơn vị chiếu sáng độc lập có khả năng tạo hiệu ứng ánh sáng "nhịp thở". Hệ thống đèn pha Micro-LED sở hữu dải đèn định vị ban ngày đồ họa logo ngôi sao 3 cánh biểu tượng của hãng xe Đức.

Mẫu SUV này có chiều dài tổng thể đạt 4.933 mm, chiều rộng 1.914 mm và chiều cao 1.710 mm, đi kèm chiều dài cơ sở lên tới 3.027 mm. So với phiên bản GLC trục cơ sở dài sử dụng động cơ đốt trong hiện hành, cấu hình thuần điện này dài hơn 107 mm và có chiều dài cơ sở nới rộng thêm 50 mm.

Bước vào bên trong cabin, không gian thể hiện phong cách hiện đại mới, hướng đến nhóm khách hàng Trung Quốc.

Điểm nhấn của toàn bộ bảng điều khiển trung tâm là hệ thống màn hình vô cực MBUX Hyperscreen liền khối có kích thước 39,1 inch, kéo dài gần 1.000 mm. Vận hành trên hệ điều hành MB.OS, hệ thống này lần đầu tiên giới thiệu trợ lý ảo mang tên "Xiao Ben" (Tiểu Benz) có tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo đại chúng Doubao AI để tối ưu khả năng tương tác.

Hệ thống đèn viền nội thất 64 màu trên xe có khả năng đồng bộ chuyển động theo 10 hình nền động khác nhau trên màn hình. Khu vực trần kính toàn cảnh panorama được điểm xuyết bằng 154 họa tiết ngôi sao phát sáng và cung cấp 9 vùng thay đổi độ trong suốt độc lập bằng điện tử.

Thiết kế mới với phong cách hiện đại, ngập công nghệ trên GLC EV mới. Ảnh: Mercedes-Benz.

Hệ thống âm thanh vòm Burmester hỗ trợ công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos tiêu chuẩn. Xe mang đến 2 cấu hình tùy chọn chỗ ngồi bao gồm loại 5 chỗ hoặc 6 chỗ, với toàn bộ các vị trí ghế đều tích hợp tính năng sưởi ấm, thông gió và massage thư giãn.

Phiên bản cao cấp nhất mang tên "Gilded Edition" cấu hình 5 chỗ được trang bị kiến trúc điện toán 800V cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian sử dụng motor kép. Hệ thống này sản sinh tổng công suất kết hợp lên đến 310 kW (tương đương 416 mã lực).

Khối pin dung lượng 85,5 kWh cung cấp tầm hoạt động tối đa đạt mức 703 km cho một lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC, đi kèm công nghệ sạc siêu nhanh cho phép nạp năng lượng từ 10% lên 80% trong vòng 22 phút.

Tại Trung Quốc, GLC EV được bán với giá khởi điểm từ 349.000 NDT, tương đương khoảng 51.300 USD .

Động thái tung ra dòng sản phẩm mang tính chiến lược này được kỳ vọng sẽ giúp hãng xe Đức lật ngược thế cờ tại quốc gia tỷ dân. Các số liệu thống kê từ CNC cho thấy sản lượng bàn giao của Mercedes-Benz tại Trung Quốc liên tục ghi nhận mức sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái trong suốt 12 tháng qua, đặt ra bài toán cạnh tranh khốc liệt cho dòng GLC EV mới khi phải đối đầu trực tiếp với các thế lực xe điện nội địa.