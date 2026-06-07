Nâng cấp có thể giúp Volvo XC60 chạy xa gấp ba

Volvo để ngỏ khả năng tăng dung lượng gói pin trên Volvo XC60 PHEV, giúp mẫu xe này có thể tăng gấp ba phạm vi hoạt động thuần điện.

Thế hệ hiện tại của Volvo XC60 - mẫu xe bán chạy nhất lịch sử thương hiệu ôtô Thụy Điển - đã ra mắt từ năm 2017, gần đây nhận một đợt nâng cấp nhỏ cho MY 2026. Tuy nhiên theo Motor1, Volvo đã lên kế hoạch thực hiện thêm một bản nâng cấp đáng kể cho Volvo XC60 trong tương lai gần.

Thông tin do Automotive News cung cấp cho thấy Volvo đang có kế hoạch tăng dung lượng pin trên phiên bản T8 trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV), đồng thời điều chỉnh nhỏ về thiết kế xe.

Nhóm người nắm rõ kế hoạch này chia sẻ rằng gói pin dung lượng lớn hơn có thể giúp tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 phạm vi hoạt động thuần điện của Volvo XC60 PHEV, hiện ở mức khoảng 56 km/lần sạc nhờ gói pin 18,8 kWh.

Nếu thông tin mà Automotive News cung cấp là chính xác, Volvo XC60 sẽ có thể di chuyển thuần điện trên quãng đường xấp xỉ 160 km/lần sạc. Thông số này cũng sẽ đưa mẫu xe Volvo vượt qua Mercedes-Benz GLC 350e - hiện có thể chạy thuần điện tối đa gần 87 km.

Chưa rõ liệu Volvo có kế hoạch thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các cấu hình hệ truyền động khác hay không.

Volvo XC60 bản hiện tại được trang bị động cơ 4 xy-lanh dung tích 2.0L kết hợp cả tăng áp (turbocharged) và siêu nạp (supercharged), đi kèm hai motor điện, cho công suất đầu ra tối đa 455 mã lực, mô-men xoắn cực đại hơn 709 Nm. Mẫu SUV này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 4,5 giây.

Theo dự đoán từ Motor1, những nâng cấp tiềm năng ở trên có thể khiến giá khởi điểm Volvo XC60 tăng đáng kể. XC60 PHEV 2026 hiện có giá khởi điểm 62.545 USD .