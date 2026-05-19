Volvo nộp 197 triệu USD để dàn xếp vi phạm khí thải tại California

  • Thứ ba, 19/5/2026 16:36 (GMT+7)
Volvo đồng ý chi 197 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc liên quan đến khí thải động cơ xe tải hạng nặng tại California, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục.

aVolvo đã đồng ý chi trả khoản dàn xếp trị giá 197 triệu USD nhằm giải quyết các cáo buộc liên quan đến việc vi phạm quy định khí thải xe đầu kéo hạng nặng tại bang California (Mỹ), theo thỏa thuận với Hội đồng Tài nguyên Không khí California (CARB).

Theo CARB, vụ việc liên quan đến cáo buộc hãng xe Thụy Điển đã không công bố đầy đủ việc sử dụng các thiết bị kiểm soát khí thải phụ trợ trong hơn 10.000 động cơ xe đầu kéo hạng nặng sản xuất giai đoạn 2010 - 2016 tại California. Những hệ thống này bị cho là đã khiến lượng khí thải thực tế vượt quá giới hạn quy định của bang.

Trong khuôn khổ thỏa thuận, Volvo sẽ nộp 13 triệu USD tiền phạt dân sự, đóng góp 71 triệu USD vào Quỹ Kiểm soát Ô nhiễm Không khí của CARB, đồng thời chi 108 triệu USD cho các dự án giảm phát thải tại California. Bên cạnh đó, hãng cũng sẽ hoàn trả 5 triệu USD chi phí điều tra cho cơ quan quản lý bang.

Khoảng 7.200 động cơ tại California cũng sẽ được áp dụng các bản cập nhật phần mềm và được gia hạn bảo hành một phần theo thỏa thuận đạt được giữa hai bên. CARB cho biết Volvo đã hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra và có cách tiếp cận minh bạch, thiện chí khi giải thích cũng như cải thiện các hệ thống kiểm soát khí thải.

Về phía mình, Volvo khẳng định việc dàn xếp không đồng nghĩa với việc thừa nhận trách nhiệm pháp lý. Công ty cũng cho biết một cuộc rà soát nội bộ không phát hiện bằng chứng về hành vi thiếu thiện chí.

Khoản chi phí 197 triệu USD sẽ được ghi nhận vào kết quả hoạt động quý II/2026, nhưng bị loại khỏi lợi nhuận hoạt động điều chỉnh. Dòng tiền tác động trong quý hiện tại dự kiến khoảng 89 triệu USD, phần còn lại sẽ được phân bổ trong vòng 5 năm tới.

Việt Hà

