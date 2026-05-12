GM nộp 12,75 triệu USD để dàn xếp điều tra về quyền riêng tư tại Mỹ

Tập đoàn General Motors (GM) đã đồng ý chi trả 12,75 triệu USD nhằm dàn xếp một cuộc điều tra tại bang California (Mỹ) liên quan đến cáo buộc hãng này bán trái phép dữ liệu chi tiết về thói quen lái xe của hàng trăm nghìn khách hàng cho 2 công ty môi giới dữ liệu.

Chia sẻ dữ liệu người dùng, GM bị phạt nặng tại California

Theo thỏa thuận vốn vẫn cần được tòa án phê duyệt, GM sẽ phải nộp 12,75 triệu USD tiền phạt dân sự. Ngoài ra, thỏa thuận cũng áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với việc sử dụng dữ liệu lái xe của khách hàng, đặc biệt là những người đăng ký dịch vụ OnStar. GM bị cấm bán loại dữ liệu này cho các bên môi giới và phải tuân thủ lệnh cấm kéo dài 5 năm đối với việc bán dữ liệu cá nhân.

OnStar là hệ thống an toàn và an ninh tích hợp tiên tiến của General Motors (GM), cung cấp các dịch vụ kết nối như phản hồi tự động khi va chạm, hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ bên đường, hỗ trợ xe bị đánh cắp...

Dữ liệu mà GM đã bán bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, cũng như thông tin định vị GPS chi tiết về nơi người dùng OnStar lái xe và đỗ xe. Từ năm 2016 đến 2024, GM còn theo dõi tốc độ di chuyển và các hành vi như tăng tốc đột ngột.

Một số báo cáo truyền thông cho biết dữ liệu này đã được chia sẻ với các công ty bảo hiểm, từ đó được sử dụng để biện minh cho việc tăng phí bảo hiểm tại một số khu vực. Tuy nhiên, Tổng chưởng lý California Rob Bonta khẳng định luật pháp bang này cấm các công ty bảo hiểm sử dụng dữ liệu như vậy để định giá.

California cho biết GM đã thu về khoảng 20 triệu USD trên toàn quốc từ việc bán dữ liệu người dùng, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, cũng như thông tin định vị GPS chi tiết về nơi người dùng OnStar lái xe và đỗ xe.

GM trấn an khách hàng, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư

Ông Bonta chỉ trích: "GM đã bán dữ liệu của người lái xe tại California mà không có sự hiểu biết hay đồng ý của họ, bất chấp nhiều tuyên bố trước đó nhằm trấn an khách hàng rằng điều này sẽ không xảy ra. Kho dữ liệu này bao gồm thông tin vị trí chính xác và cá nhân, có thể tiết lộ thói quen và di chuyển hàng ngày của người dân".

Tuy nhiên, một số báo cáo cho biết dữ liệu này đã được sử dụng cho mục đích trên.

Phía GM cho biết thỏa thuận này liên quan đến sản phẩm Smart Driver, vốn đã bị ngừng cung cấp vào năm 2024, và nhấn mạnh những bước đi mà hãng đã thực hiện nhằm tăng cường bảo vệ quyền riêng tư. Công ty cũng cam kết minh bạch hơn với khách hàng về cách thu thập và sử dụng dữ liệu, cũng như trao cho họ quyền kiểm soát thông tin cá nhân.

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) nhận định hành vi của GM là "sự phản bội nghiêm trọng lòng tin của người tiêu dùng". Vào tháng 1/2025, FTC cho biết GM và OnStar đã đồng ý không tiết lộ hoặc bán dữ liệu nhạy cảm về vị trí xe và hành vi lái xe cho các cơ quan báo cáo tiêu dùng trong vòng 5 năm.

Vào năm 2023, một cơ quan bảo vệ quyền riêng tư của California đã công bố các cuộc điều tra đối với thực tiễn dữ liệu của các phương tiện kết nối. Đến năm 2024, nhiều báo cáo truyền thông cho thấy các hãng xe, bao gồm GM, chia sẻ dữ liệu hành vi lái xe với các công ty bảo hiểm, và một số công ty bảo hiểm đã tăng phí dựa trên dữ liệu này.