Doanh số xe năng lượng mới Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 4

Doanh số xe năng lượng mới tại Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 4/2026 khi người tiêu dùng trì hoãn mua sắm trước làn sóng ra mắt sản phẩm mới.

Theo CNEVPost, doanh số bán lẻ xe năng lượng mới (NEV) tại Trung Quốc ghi nhận sự sụt giảm đáng kể trong phần lớn tháng 4/2026, khi người tiêu dùng có xu hướng trì hoãn quyết định mua sắm trước thềm Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2026 (Auto China 2026).

Theo Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), doanh số bán lẻ xe NEV tại nước này đạt 614.000 chiếc trong giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 26/4, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn 6% so với cùng kỳ tháng trước.

Tuy nhiên, tỷ lệ thâm nhập thị trường của NEV vẫn đạt mức 61,2% trong giai đoạn này, cho thấy phân khúc xe năng lượng mới vẫn có sức chống chịu tốt. Tính từ đầu năm đến nay, tổng doanh số bán lẻ NEV tại Trung Quốc đạt 2,523 triệu chiếc, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số bán lẻ nói chung đạt 1,004 triệu chiếc trong giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 26/4, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước và giảm 19% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm, tổng doanh số bán lẻ toàn quốc đạt 5,226 triệu chiếc, giảm 19% so với năm ngoái.

Về phía nguồn cung, lượng xe NEV xuất xưởng (wholesale) trong giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 26/4 đạt 712.000 chiếc, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước và giảm 13% so với tháng trước. Tổng lượng xe xuất xưởng đạt 1,268 triệu chiếc, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 24% so với tháng trước. Tính từ đầu năm, tổng lượng xe xuất xưởng đạt 7,134 triệu chiếc, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số xe Trung Quốc giảm mạnh do đâu?

Theo CPCA, sự suy yếu trong hoạt động xuất xưởng phần lớn là do các hãng xe điều chỉnh nguồn cung một cách thụ động trước nhu cầu bán lẻ yếu, đồng thời chủ động cắt giảm sản lượng nhằm tránh tình trạng tồn kho gia tăng tại các đại lý.

Ngoài ra, tốc độ bán hàng trong đầu tháng 4/2026 bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ lễ Thanh Minh, khiến số ngày bán hàng hiệu quả giảm xuống. Xu hướng trì hoãn mua sắm của người tiêu dùng còn bị thúc đẩy bởi tốc độ đổi mới nhanh chóng của sản phẩm và công nghệ. Việc nhiều mẫu xe mới được ra mắt đồng loạt tại Triển lãm Ôtô Bắc Kinh vào cuối tháng càng khiến tâm lý "chờ đợi và quan sát" trở nên rõ nét hơn.

Bên cạnh đó, CPCA cũng chỉ ra rằng các vấn đề trong kênh phân phối đang trở thành thách thức lớn nhất của ngành công nghiệp ôtô hiện nay. Hai quý liên tiếp sụt giảm doanh số theo năm đã khiến các đại lý gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận, qua đó gia tăng áp lực vận hành đối với toàn ngành.