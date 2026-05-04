Trung Quốc đặt cược tương lai vào xe hybrid?

Các hãng xe Trung Quốc đang tăng tốc phát triển xe hybrid để thách thức thế thống trị lâu năm của các ông lớn Nhật Bản, trong bối cảnh chính sách và thị trường toàn cầu dần thay đổi.

Theo Nikkei Asia, các hãng xe Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược với xe hybrid (HEV), nhằm giành thị phần từ các đối thủ Nhật Bản trong bối cảnh trợ cấp xe điện suy giảm và quy định tiêu thụ nhiên liệu ngày càng siết chặt.

Xe hybrid từng bị Trung Quốc "ghẻ lạnh"

Geely đã ra mắt 2 mẫu xe sử dụng nền tảng hybrid i-HEV thế hệ mới. Hãng cho biết công nghệ này đạt mức tiêu thụ chỉ 2,22 L/100 km, thấp hơn khoảng 12% so với Toyota Prius. Đây là tín hiệu cho thấy các nhà sản xuất Trung Quốc đang "quay xe" về một công nghệ từng bị xem là thị trường ngách tại nội địa.

Mẫu sedan hybrid Geely Emgrand i-HEV vừa chính thức được giới thiệu tại Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2026. Với nền tảng i-HEV thế hệ mới, mức tiêu thụ nhiên liệu được hãng công bố chỉ 2,22 L/100 km.

Hàng loạt hãng xe khác như GAC, Great Wall Motor, Changan và Chery cũng công bố những bước tiến đáng kể trong công nghệ hybrid trong năm nay. GAC thậm chí khẳng định hệ thống của họ mang lại trải nghiệm lái tương tự xe điện mà không cần phụ thuộc vào hạ tầng sạc.

Trong suốt thập kỷ qua, xe hybrid gần như bị ghẻ lạnh tại Trung Quốc do không nằm trong chương trình trợ cấp xe điện của chính phủ, yếu tố đã thúc đẩy sự bùng nổ của xe thuần điện (BEV) và plug-in hybrid (PHEV). Theo một lãnh đạo GAC, khi chi phí giữa HEV và PHEV tương đương, người tiêu dùng có xu hướng chọn PHEV vì được cấp biển số xanh và miễn thuế mua xe.

Các thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Honda và Nissan, vốn tiên phong công nghệ hybrid, vẫn duy trì lợi thế lớn. Theo S&P Global Mobility, 3 hãng này nắm hơn 70% thị phần hybrid toàn cầu tính đến năm ngoái, trong khi các hãng xe Trung Quốc hiện diện rất hạn chế.

Trung Quốc "quay xe", đẩy mạnh công nghệ hybrid

Tuy nhiên, cục diện này đang dần thay đổi. Việc Trung Quốc cắt giảm ưu đãi thuế cho BEV và PHEV từ năm 2026, cùng quy định buộc mức tiêu thụ trung bình đạt 3,3 L/100 km vào năm 2030, đang tạo áp lực lớn buộc nhiều hãng xe phải điều chỉnh chiến lược.

Theo ông Yale Zhang, Giám đốc Điều hành hãng tư vấn Automotive Foresight, nếu xe dùng động cơ đốt trong còn tồn tại tại Trung Quốc, phần lớn sẽ được trang bị công nghệ hybrid. Ông dự báo các hãng xe có thể sẽ ngừng ra mắt mẫu xe thuần xăng ngay từ năm tới.

Ngoài ra, HEV còn hấp dẫn nhóm khách hàng chưa sẵn sàng chuyển sang BEV hoặc không có điều kiện tiếp cận trạm sạc, nhưng vẫn muốn tiết kiệm nhiên liệu. Nhu cầu này thậm chí còn lớn hơn ở thị trường quốc tế, nơi hạ tầng sạc chưa phát triển và giá xăng biến động mạnh.

Các hãng xe Trung Quốc cũng đang đặt tham vọng toàn cầu. CEO Geely tuyên bố sẽ "lật đổ" công nghệ hybrid do Nhật Bản khởi xướng bằng cách kết hợp điện khí hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống i-HEV, cho phép xe vận hành độc lập bằng motor điện và tích hợp nhiều tính năng thông minh.

Tương lai của ngành công nghiệp ôtô sẽ là xe hybrid?

Dữ liệu từ Hiệp hội Các đại lý ôtô Trung Quốc cho thấy đã có hơn 228.000 xe HEV được bán ra trong quý I/2026, chiếm khoảng 4% tổng doanh số xe du lịch. Dù tỷ lệ còn khiêm tốn, xu hướng tăng trưởng đang rõ rệt. Một lợi thế khác của HEV là sử dụng pin nhỏ hơn, vốn là thành phần đắt đỏ nhất trong xe điện, giúp giảm tác động từ chi phí nguyên vật liệu tăng cao.

Giới đầu tư cũng nhanh chóng phản ứng. Cổ phiếu niêm yết tại Hong Kong của Geely và Chery, 2 hãng xe với nhiều sản phẩm hybrid, đã tăng lần lượt 22% và 17% trong tháng qua. Các nhà phân tích của Citigroup nhận định hệ thống i-HEV mới sẽ giúp Geely mở rộng thị phần toàn cầu từ năm 2027, đồng thời tạo khác biệt với đối thủ BYD, hãng chỉ tập trung vào BEV và PHEV.

Với đà chuyển hướng mạnh mẽ, nhiều chuyên gia tin rằng từ năm 2026, thị trường xe hybrid toàn cầu sẽ không còn là sân chơi riêng của các hãng xe Nhật Bản, khi Trung Quốc chính thức bước vào cuộc đua với tham vọng định hình lại cục diện ngành công nghiệp ôtô.