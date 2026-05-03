Toyota dự kiến ghi nhận quý suy giảm lợi nhuận thứ tư liên tiếp khi chi phí leo thang và rủi ro từ Trung Đông gia tăng, bất chấp nhu cầu xe hybrid vẫn duy trì tích cực.

Hãng xe lớn nhất thế giới Toyota dự kiến sẽ ghi nhận quý suy giảm lợi nhuận hoạt động thứ tư liên tiếp so với cùng kỳ, khi chi phí nguyên vật liệu, lao động tăng cao và tác động từ thuế quan của Mỹ làm lu mờ nhu cầu mạnh mẽ, đặc biệt ở dòng xe hybrid.

Lợi nhuận quý I/2026 của Toyota giảm mạnh 27%

Theo ước tính của 7 nhà phân tích do LSEG khảo sát, Toyota có thể đạt lợi nhuận hoạt động khoảng 813 tỷ yen ( 5,19 tỷ USD ) trong quý I/2026, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Theo một số khảo sát, Toyota có thể đạt lợi nhuận hoạt động khoảng 813 tỷ yen ( 5,19 tỷ USD ) trong quý I/2026, giảm 27%. Trước đó, hãng dự đoán lợi nhuận hoạt động năm tài chính vừa kết thúc đạt 3.800 tỷ yen ( 24,27 tỷ USD ).

Lợi nhuận hoạt động cả năm tài chính của Toyota được dự báo sẽ xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm, khoảng 4.000 tỷ yen ( 25,55 tỷ USD ). Điều này cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với hãng xe Nhật Bản, bất chấp sản lượng và doanh số toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao.

Trước đó, tập đoàn này đã dự báo lợi nhuận hoạt động năm tài chính vừa kết thúc đạt 3.800 tỷ yen ( 24,27 tỷ USD ), nhờ nhu cầu mạnh tại các thị trường chủ chốt như Mỹ, nơi các mẫu xe hybrid biên lợi nhuận cao đóng vai trò chủ chốt trong kết quả kinh doanh.

Toyota tổn thương trước chiến sự Trung Đông

Châu Á được đánh giá là khu vực dễ tổn thương nhất trước gián đoạn nguồn cung, do phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu thô, khí đốt và nhiên liệu từ Vùng Vịnh. Việc gián đoạn nguồn cung đang khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong vận hành.

Tình hình chiến sự ngày một phức tạp ở Trung Đông khiến doanh số của thương hiệu sụt giảm gần một phần ba, góp phần khiến doanh số toàn cầu giảm tháng thứ hai liên tiếp.

Doanh số của Toyota tại Trung Đông trong tháng 3/2026 đã giảm gần một phần ba, góp phần khiến doanh số toàn cầu giảm tháng thứ hai liên tiếp. Dù chỉ là thị trường tương đối nhỏ với khoảng 34.000 xe bán ra trong tháng, Trung Đông lại nổi tiếng với nhu cầu cao đối với các mẫu xe biên lợi nhuận lớn.

Các nhà phân tích cho rằng chi phí gia tăng, bao gồm tiền lương trong toàn chuỗi cung ứng, tác động từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng giá nguyên liệu thô leo thang do xung đột Trung Đông, đang bào mòn lợi nhuận của hãng.

Ông Yuya Takahashi, chuyên gia của Marusan Securities, nhận định giá nhôm tăng sẽ là gánh nặng lớn nếu tình hình Trung Đông kéo dài. Xung đột bắt đầu từ ngày 28/2 đã khiến giá nhôm, naphtha và nhiều nguyên liệu khác tăng mạnh, đồng thời làm gián đoạn hoạt động vận chuyển xe tới khu vực này.

Xung đột bắt đầu từ ngày 28/2 đã khiến giá nhôm, naphtha và nhiều nguyên liệu khác tăng mạnh, đồng thời làm gián đoạn hoạt động vận chuyển xe tới khu vực này.

Theo ông Takahashi, tác động của giá nhôm tăng thường phản ánh vào chi phí của các hãng xe sau khoảng 6 tháng, đồng nghĩa ảnh hưởng lớn hơn có thể xuất hiện trong năm tài chính mới bắt đầu từ 1/4. Ông cũng cho rằng Toyota khó có thể bù đắp hoàn toàn chi phí nguyên liệu tăng, dù đã đầu tư nhiều năm vào nhân lực và chuỗi cung ứng để nâng cao khả năng chống chịu.

Tương lai của Toyota trong năm tài chính mới?

Giới đầu tư cũng đang dõi theo cách tân CEO Kenta Kon xử lý báo cáo tài chính công bố ngày 8/5. Ông Kenta Kon, đồng minh thân cận và cựu thư ký của Chủ tịch Akio Toyoda, mới đảm nhiệm vị trí điều hành từ tháng trước.

Cổ phiếu Toyota đã giảm hơn 20% kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2/2026, và giảm khoảng 10% từ đầu năm đến nay.

Ông từng đóng vai trò quan trọng trong thương vụ đưa công ty thành viên Toyota Industries trở thành công ty tư nhân, bất chấp sự phản đối từ một số nhà đầu tư, bao gồm quỹ hoạt động Elliott Investment Management.

Cổ phiếu Toyota đã giảm hơn 20% kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2/2026, và giảm khoảng 10% từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, các nhà cung cấp lớn như Aisin, Denso và Toyoda Gosei cũng cảnh báo về triển vọng không chắc chắn, với nguy cơ lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi chi phí đầu vào tăng liên quan đến nhôm và dầu.

Các đối tác cung ứng của Toyota cũng cảnh báo về triển vọng không chắc chắn, với nguy cơ lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi chi phí đầu vào tăng liên quan đến nhôm và dầu.

Giới phân tích cho biết nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến cách Toyota đánh giá tác động của xung đột Trung Đông lên sản lượng xe, cũng như mức độ ảnh hưởng của giá nguyên liệu tới lợi nhuận trong năm tài chính hiện tại, vốn được tính từ ngày 1/4/2026.