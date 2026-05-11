Mỹ thúc đẩy kế hoạch tăng thuế nhập khẩu ôtô từ EU lên 25%

Quyết định tăng thuế nhập khẩu ôtô từ EU lên mức 25% của Mỹ được cho đến từ việc châu Âu chậm trễ thực hiện cam kết vào năm 2025.

Mỹ sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch tăng thuế nhập khẩu ôtô từ Liên minh châu Âu (EU) lên mức 25%, bất chấp những tranh cãi giữa 2 bên. Thông tin này được Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer xác nhận trong cuộc phỏng vấn với CNBC.

Mỹ tăng thuế vì châu Âu chậm trễ thực hiện thỏa thuận Turnberry

Theo ông Greer, ông đã liên hệ với các quan chức thương mại của EU và Đức nhằm giải thích lý do của quyết định này, đồng thời nhấn mạnh các cuộc trao đổi trước đó liên quan đến việc EU tuân thủ các thỏa thuận thương mại.

Trong khi Mỹ đã hoàn thành thỏa thuận Turnberry được ký kết từ tháng 8/2025, châu Âu vẫn viện đủ lý do để không thực hiện lời hứa của mình, và điều này đã khiến Tổng thống Trump bắt buộc phải tăng thuế nhập khẩu ôtô từ EU lên mức 25%.

"Tổng thống vẫn đang tiến hành bước đi này", ông khẳng định, cho thấy Washington không có ý định trì hoãn. Khi được hỏi liệu mức thuế này chỉ là một phần trong đàm phán lớn hơn hay sẽ trở thành chính sách lâu dài, ông Greer cho biết đây là "một phần của thỏa thuận".

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ nâng thuế nhập khẩu ôtô từ EU lên 25%, tăng mạnh so với mức 15% đã được 2 bên thống nhất trước đó. Ông cáo buộc EU không tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Căng thẳng Mỹ và châu Âu ngày một nóng, các hãng xe "lãnh đủ"

Động thái của ông Trump diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và EU gia tăng, không chỉ về thương mại mà còn liên quan đến các vấn đề địa chính trị, bao gồm cuộc chiến tại Iran và việc các nước châu Âu từ chối triển khai lực lượng hải quân để đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz.

Mặc dù nhiều ngành công nghiệp phải lệ thuộc vào eo biển Hormuz, các quốc gia châu Âu vẫn không có động thái nào để tự bảo vệ các phương tiện hàng hải của mình tại khu vực này, thậm chí còn "xuống nước" với Iran, khiến mối quan hệ giữa EU và Mỹ càng căng thẳng.

Nhà Trắng cũng cho biết đang có kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, sau khi Thủ tướng Friedrich Merz chỉ trích Mỹ bị "làm mất mặt" trong các cuộc đàm phán với Iran. Ủy ban châu Âu đã bác bỏ cáo buộc này, khẳng định Brussels vẫn thực hiện đúng cam kết và cảnh báo sẽ có các biện pháp bảo vệ lợi ích nếu Mỹ vi phạm thỏa thuận.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã áp dụng mức thuế 25% đối với ôtô nhập khẩu toàn cầu dựa trên luật an ninh quốc gia. Tuy nhiên, vào tháng 8/2025, Mỹ và EU đã đạt được thỏa thuận riêng, giảm mức thuế xuống còn 15% (bao gồm các loại thuế hiện hành).