Sếp F1 chỉ trích gay gắt các chính trị gia châu Âu

Chủ Tịch kiêm CEO của F1 Stefano Domenicali cảnh báo việc thúc đẩy điện hóa quá nhanh của châu Âu đang tạo sức ép nặng nề lên các hãng xe và đẩy ngành công nghiệp vào thế khó phục hồi.

Tương lai của ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đang trở nên bất định hơn bao giờ hết khi các yếu tố như sự thoái trào của toàn cầu hóa, căng thẳng thuế quan và cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Trung Quốc đồng loạt gây sức ép lên các nhà sản xuất và cả giải đua F1.

Các nhà hoạch định chính sách đã thúc đẩy quá trình điện hóa như một giải pháp để duy trì năng lực cạnh tranh. Theo Chủ Tịch kiêm CEO Formula 1 Stefano Domenicali, hướng đi này không chỉ mang lại cơ hội mà còn kéo theo những thách thức lớn cho các hãng xe (OEM).

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với chuyên trang Motorsport.com, ông Domenicali cho biết giải đua Formula 1, vốn phụ thuộc nhiều vào sự tham gia của các nhà sản xuất, đã phải điều chỉnh luật lệ để giữ chân họ. Khi xây dựng bộ quy định mới, các hãng xe đã đưa ra thông điệp rất rõ ràng: "Hoặc chúng ta đi theo hướng điện hóa, hoặc chúng tôi sẽ không còn hứng thú với bất kỳ môn thể thao nào".

Theo Chủ Tịch kiêm CEO F1 Stefano Domenicali, việc "điện hóa" mang tính cưỡng ép không chỉ kéo theo những thách thức lớn cho các hãng xe mà còn làm suy giảm tính linh hoạt trong quá trình phát triển và nâng cấp công nghệ.

Dù vậy, ông Domenicali cho rằng áp lực điện hóa tại châu Âu, phần lớn đến từ các cơ quan quản lý, đang đi quá xa so với thực tế. Ông nhấn mạnh việc kỳ vọng toàn bộ phương tiện toàn cầu, ước tính khoảng 1,6 tỷ chiếc đang lưu hành, chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện là điều không khả thi trong ngắn hạn.

Chính điều này đã đặt các hãng xe vào thế khó, đồng thời tạo ra tác động dây chuyền tới cả F1. Ông khẳng định: "Một số chính trị gia ở cấp độ châu Âu đã không hiểu điều đó, vô tình tạo ra những vấn đề cho ngành công nghiệp châu Âu mà gần như không thể cứu vãn, hoặc rất khó để khắc phục".

Trong bối cảnh này, nhiên liệu bền vững nổi lên như một hướng đi tiềm năng nhằm duy trì động cơ đốt trong. Giải pháp này có thể giúp F1 cân nhắc lại mức độ điện hóa cần thiết trong tương lai, dù quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào định hướng của FIA. Ông Domenicali cũng cho rằng việc kết hợp nhiên liệu bền vững với các động cơ đốt trong hiệu suất cao có thể giúp giảm kích thước và trọng lượng xe, qua đó cho phép các đội đua "khai thác tối đa hiệu năng".

Thực tế, giải đua F1 đã bắt đầu triển khai nhiên liệu bền vững dạng "drop-in" cho mùa giải 2026, một bước đi được kỳ vọng sẽ định hình lại tương lai công nghệ của môn thể thao tốc độ cao này, đồng thời góp phần mở ra hướng phát triển mới cho ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.