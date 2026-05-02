Sedan hiệu năng cao Cadillac CT5-V Blackwing dành cho 'fan cứng' F1

Logo của giải đua F1 cũng xuất hiện tại nhiều vị trí như phía sau hốc bánh trước hay cánh gió đuôi vịt. Logo Cadillac được thiết kế với dạng monochrome mạnh mẽ.

Nội thất của Cadillac CT5-V Blackwing F1 Collector Series sở hữu ghế bằng sợi carbon với bề mặt da tối màu, các chi tiết tương phản màu bạc và logo F1 dập chìm ở tựa đầu.

Đặc biệt hơn, đầu cần số của chiếc xe được trang trí bằng logo CNC, bên cạnh ốp nội thất sợi carbon cùng logo FIA, ốp bậc cửa với dòng chữ "Cadillac Formula 1 Team".

Không dừng lại với các chi tiết trang trí, Cadillac CT5-V Blackwing F1 Collector Series được trang bị động cơ V8 Supercharged 6.2L lắp ráp thủ công, sản sinh công suất 695 mã lực và mô-men xoắn 911 Nm, mạnh hơn bản tiêu chuẩn 17 mã lực/19 Nm.

Xe chỉ có duy nhất tùy chọn hệ dẫn động cầu sau và hộp số sàn 6 cấp, mang đến khả năng tăng tốc từ 0 lên 97 km/h trong 3,4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 322 km/h.

Chỉ được sản xuất 26 chiếc, mức giá của Cadillac CT5-V Blackwing F1 Collector Series không được tiết lộ. Tại Mỹ , Cadillac CT5-V có giá từ 58.300 USD , và lên đến 98.900 USD cho phiên bản hiệu năng cao Cadillac CT5-V Blackwing.

