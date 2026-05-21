Volvo đối mặt nguy cơ bị kiện sau vụ cháy xe điện EX30 tại Thái Lan

Volvo đang đối mặt nguy cơ bị kiện tại Thái Lan sau khi ghi nhận 2 vụ cháy liên quan đến pin trên mẫu SUV thuần điện Volvo EX30, làm gia tăng áp lực giữa lúc chiến dịch triệu hồi toàn cầu vẫn đang diễn ra.

Volvo có nguy cơ ra tòa tại Thái Lan

Trước đó vào tháng 2/2026, Volvo ra thông cáo triệu hồi hơn 40.000 xe EX30 trên toàn cầu để thay thế module pin do lỗi có thể khiến bộ pin quá nhiệt và có nguy cơ bốc cháy.

Hiện tại, đã có ít nhất 2 vụ cháy liên quan đến mẫu xe điện Volvo EX30 tại nước này được ghi nhận. Có tổng cộng 1.668 chiếc nằm trong danh sách xe bị lỗi pin, vốn thuộc đợt triệu hồi toàn cầu gần 40.000 xe của hãng.

Cơ quan Giám sát Người tiêu dùng Thái Lan cho biết họ sẽ chuyển các khiếu nại liên quan nguy cơ cháy nổ lên một ủy ban nội bộ xem xét, động thái có thể dẫn tới vụ kiện dân sự nhằm vào Volvo Cars Thailand cùng các đại lý của hãng.

Cơ quan này đang yêu cầu hoàn tiền kèm lãi suất cho 45 khách hàng bị ảnh hưởng. Các vụ kiện dân sự sẽ tập trung vào biện pháp khắc phục thiệt hại thay vì xử lý hình sự.

Mẫu xe điện Volvo EX30 chính thức ra mắt thị trường Thái Lan tại triển lãm Bangkok International Motor Show lần thứ 45 vào năm 2024. Hiện tại, dòng EV này đã bị xóa trên trang chủ của Volvo Cars Thailand.

Theo bà Patcharin Sumsiripong, thư ký Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, Volvo dự kiến sẽ làm việc với cơ quan giám sát vào thứ Năm. Hiện tại, hãng xe này chưa bình luận về những vấn đề trên.

Volvo chậm trễ trong việc triệu hồi xe điện bị lỗi

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh sự thất vọng của khách hàng ngày càng gia tăng do tình trạng chậm trễ cung cấp linh kiện thay thế. Từ tháng 12/2025, Volvo đã khuyến cáo chủ xe tại hơn một chục quốc gia, bao gồm Brazil, Australia, Anh và Thái Lan, chỉ nên sạc pin tối đa 70% như một biện pháp tạm thời. Tuy nhiên, giới chức Thái Lan cho rằng giải pháp này là chưa đủ.

Người phát ngôn của Volvo Cars cho biết tiến độ cung cấp linh kiện bị ảnh hưởng phần nào bởi xung đột tại Trung Đông. Hãng khẳng định các vụ cháy vẫn rất hiếm, chỉ xảy ra trên khoảng 0,1% số xe bị ảnh hưởng. Đồng thời, quy mô đợt triệu hồi đã được điều chỉnh giảm từ 40.323 xuống còn 37.802 xe.

Giám đốc Thương mại Erik Severinson thừa nhận khách hàng có lý do để không hài lòng trước tình trạng chờ đợi kéo dài. "Hoàn toàn dễ hiểu khi nhiều khách hàng cảm thấy thất vọng", ông nói và cho biết hãng hiện đã có nguồn cung pin thay thế ổn định hơn.

Khách hàng Thái Lan thất vọng trước xe điện Volvo

Trong các thông báo mà Reuters tiếp cận được, Volvo Cars Thailand cho biết việc sửa chữa sẽ bắt đầu từ ngày 23/5 sau vụ cháy mới nhất, đồng thời tiếp tục khuyến cáo khách hàng giới hạn mức sạc cho tới khi xe được khắc phục hoàn toàn.

Chiếc Volvo EX30 đầu tiên bị cháy tại Thái Lan được phát hiện vào ngày 25/3/2026 tại Bangkok, vốn khiến chiếc bán tải Ford Ranger đậu kế bên cháy trơ khung. Vụ hỏa hoạn thứ 2 được ghi nhận vào ngày 15/5 khi xe vừa sạc xong.

Tuy nhiên, tiến độ sửa chữa khác nhau tùy từng thị trường. Một khách hàng tại New Zealand được thông báo rằng việc thay pin sẽ chưa thể bắt đầu trước quý III/2026.

Anh Jakkapong Tawarom, 32 tuổi, chủ sở hữu một chiếc Volvo EX30, cho biết anh thất vọng với cách xử lý của hãng. "Phản ứng và cách giải quyết vấn đề của Volvo không xứng đáng với niềm tin mà chúng tôi đã dành cho họ", anh nói.

Tại thời điểm ra mắt, Volvo EX30 có giá khởi điểm khoảng 1,59 triệu baht ( 48.700 USD ). Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm SEA2 của tập đoàn Geely, vốn chia sẻ cùng nhiều mẫu EV khác như Smart #1, Zeekr X hay Lynk & Co Z20.

Tại Việt Nam, Volvo là một trong những hãng xe đi đầu trong trào lưu điện hóa với nhiều dòng sản phẩm hybrid. Hiện tại, hãng chỉ phân phối duy nhất 1 mẫu xe thuần điện là chiếc Volvo EC40 được nhập khẩu từ Malaysia, có giá khởi điểm 1,779 tỷ đồng .