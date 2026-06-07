Tokyo tăng trợ cấp xe điện hóa hơn 8.000 USD

Tokyo sẽ nâng trợ cấp mua xe điện hóa lên tối đa hơn 8.000 USD, giúp người mua nhận tổng ưu đãi hơn 16.200 USD khi kết hợp với hỗ trợ từ chính phủ Nhật Bản.

Chính quyền Tokyo sẽ nâng mức trợ cấp mua xe điện hóa lên tối đa 1,3 triệu Yen (khoảng 8.100 USD ), trong nỗ lực thúc đẩy người dân Nhật Bản chuyển sang sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường.

Xe điện hóa được Tokyo trợ cấp mạnh

Khoản hỗ trợ dành cho BEV và PHEV sẽ tăng thêm 300.000 Yen (khoảng 1.900 USD ). Mức trợ cấp tối đa đối với BEV sẽ đạt 1,3 triệu Yen, trong khi PHEV được hỗ trợ tối đa 1,15 triệu Yen (khoảng 7.200 USD ). Chương trình áp dụng cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp và không giới hạn số lượng xe được mua.

Tại Tokyo, mức trợ cấp tối đa đối với BEV sẽ đạt 1,3 triệu Yen, trong khi PHEV được hỗ trợ tối đa 1,15 triệu Yen (khoảng 7.200 USD ). Chương trình áp dụng cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp và không giới hạn số lượng xe được mua.

Một phần quan trọng khác của chương trình trợ cấp phụ thuộc vào nhà sản xuất xe. Chính quyền Tokyo đánh giá dựa trên 3 tiêu chí gồm doanh số xe điện hóa, quy mô danh mục sản phẩm và nỗ lực chuyển đổi xanh của doanh nghiệp.

Các mẫu xe của Toyota, Nissan và Honda đều được cộng thêm 400.000 Yen ( 2.500 USD ). Mitsubishi, BMW, Mercedes-Benz và Tesla nhận 300.000 Yen ( 1.900 USD ), trong khi hãng xe điện Trung Quốc BYD chỉ được hỗ trợ thêm 100.000 Yen ( 620 USD ). Các mẫu xe của Daihatsu không nhận khoản hỗ trợ bổ sung nào.

Chiến lược trợ cấp xe điện hóa tại Nhật Bản

Trong ngân sách tài khóa 2026, chính quyền Tokyo đã dành 20,4 tỷ Yen ( 127,3 triệu USD ) cho các chương trình hỗ trợ xe điện và xe pin nhiên liệu hydro. Để mở rộng chương trình, thành phố dự kiến bổ sung thêm 8,3 tỷ Yen ( 51,8 triệu USD ) thông qua gói ngân sách bổ sung trình lên Hội đồng thành phố Tokyo.

Mức ưu đãi bổ sung của từng thương hiệu có sự khác biệt, từ 2.500 USD cho Toyota, Nissan và Honda cho đến 620 USD dành cho hãng xe Trung Quốc BYD.

Các chi tiết cụ thể của chương trình sẽ được công bố sau khi được thông qua vào cuối tháng 6. Người mua xe sẽ phải nộp hồ sơ trực tuyến để nhận trợ cấp thay vì được khấu trừ trực tiếp tại thời điểm mua xe.

Trợ cấp của Tokyo có thể được cộng dồn với chương trình hỗ trợ từ chính phủ trung ương Nhật Bản. Vào tháng 1/2026, chính phủ đã nâng mức trợ cấp tối đa cho xe điện thêm 400.000 Yen, lên 1,3 triệu Yen. Đến tháng 4/2026, cách tính trợ cấp tiếp tục được điều chỉnh theo hướng ưu tiên các nhà sản xuất sử dụng pin do doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất.

Nếu người mua Toyota bZ4X đồng thời nhận được mức hỗ trợ tối đa từ Tokyo, tổng trợ cấp sẽ đạt 2,6 triệu Yen, tương đương hơn 16.200 USD . Điều này giúp giá xe giảm từ 30.000 USD xuống còn 13.700 USD .

Do BYD sử dụng pin tự sản xuất nên các mẫu xe của hãng chỉ được hưởng mức hỗ trợ tối thiểu 150.000 Yen ( 940 USD ) từ chương trình quốc gia. Điều này tạo ra khoảng cách lên tới 1,15 triệu Yen ( 7.200 USD ) so với các mẫu xe được hưởng mức trợ cấp tối đa như Toyota và Tesla.

Mẫu Toyota bZ4X hiện đủ điều kiện nhận toàn bộ khoản trợ cấp 1,3 triệu Yen (khoảng 8.100 USD ) từ chính phủ trung ương. Nếu người mua đồng thời nhận được mức hỗ trợ tối đa từ Tokyo, tổng trợ cấp sẽ đạt 2,6 triệu Yen, tương đương hơn 16.200 USD . Với giá niêm yết khoảng 4,8 triệu Yen ( 30.000 USD ), giá thực tế của chiếc xe có thể giảm xuống chỉ còn khoảng 2,2 triệu Yen (khoảng 13.700 USD ).

Trợ cấp nhiều có khiến xe điện hóa bán tốt hơn tại Nhật Bản?

Mặc dù Nhật Bản là một trong những quốc gia có ngành công nghiệp ôtô phát triển hàng đầu thế giới, tỷ lệ phổ cập xe điện vẫn thuộc nhóm thấp nhất trong các nước phát triển. Năm 2025, xe điện chỉ chiếm 1,6% tổng doanh số xe du lịch mới tại thị trường nội địa. Giá bán cao hơn đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong được xem là một trong những nguyên nhân chính kìm hãm tốc độ chuyển đổi.

Năm 2025, xe điện chỉ chiếm 1,6% tổng doanh số xe du lịch mới tại thị trường nội địa. Giá bán cao hơn đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong được xem là một trong những nguyên nhân chính kìm hãm tốc độ chuyển đổi.

Sau khi chính phủ tăng trợ cấp hồi đầu năm, thị phần xe điện trong giai đoạn tháng 1 - 4/2026 đã tăng lên 2,5%. Chính quyền Tokyo kỳ vọng việc mở rộng hỗ trợ sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trong thời gian tới.

Tokyo hiện là địa phương có mức trợ cấp xe điện hào phóng nhất cả nước với trần hỗ trợ lên tới 1,3 triệu Yen. Một số quận trong thành phố còn triển khai chương trình riêng. Chẳng hạn, quận Koto hỗ trợ thêm 100.000 Yen ( 620 USD ) cho mỗi xe điện.

Nếu người mua hội đủ điều kiện để nhận toàn bộ trợ cấp từ chính phủ trung ương, chính quyền Tokyo và chính quyền quận, tổng mức hỗ trợ có thể đạt 2,7 triệu Yen (hơn 16.800 USD ).

Nếu người mua hội đủ điều kiện để nhận toàn bộ trợ cấp từ chính phủ trung ương, chính quyền Tokyo và chính quyền quận, tổng mức hỗ trợ có thể đạt 2,7 triệu Yen (hơn 16.800 USD ). Điều này tạo ra chênh lệch tới 1,4 triệu Yen so với những khu vực chỉ được hưởng trợ cấp quốc gia tối đa 1,3 triệu Yen, qua đó biến Tokyo trở thành một trong những nơi hấp dẫn nhất Nhật Bản để sở hữu xe điện.