Chery chuẩn bị gia nhập cuộc đua xe điện cỡ nhỏ tại Nhật Bản với kế hoạch ra mắt mẫu Kei car EV hoàn toàn mới vào đầu năm sau. Động thái này diễn ra trong bối cảnh phân khúc Kei car thuần điện đang trở thành chiến trường cạnh tranh mới giữa các hãng xe Nhật Bản và các nhà sản xuất Trung Quốc.

Chery sẽ phân phối Kei car thuần điện tại Nhật Bản

Chery cùng 4 đối tác đã thành lập thương hiệu xe điện mới mang tên EMTA. Công ty vận hành EMT hiện đặt trụ sở tại Yokohama (Nhật Bản), phụ trách phát triển và kinh doanh sản phẩm.

EMT là công ty con của liên doanh đặt tại Singapore giữa Chery và 4 đối tác gồm Jiangsu Yueda, nhà cung cấp pin Gotion High-tech, nhà bán lẻ phụ tùng ôtô Nhật Bản Autobacs Seven và nhà cung cấp thiết bị sơn Anest Iwata.

Mẫu Kei car EV đầu tiên sẽ được phát triển đồng thời tại Trung Quốc và Nhật Bản, trong khi giai đoạn sản xuất ban đầu được đặt ở Trung Quốc. EMT cho biết xe sẽ sử dụng các công nghệ của Chery cho hệ thống hỗ trợ lái và nhiều tính năng khác.

Theo Giám đốc Marketing Susumu Uchikoshi, EMT đặt mục tiêu mức giá "tương đương các mẫu Kei car chạy xăng". Hiện tại, Honda N-Box - dòng kei car bán chạy nhất Nhật Bản - có giá từ 1,74 triệu đến 2,48 triệu Yen (khoảng 10.900- 15.500 USD ).

Chery cho thấy tham vọng chinh phục thị trường Nhật Bản với kế hoạch ra mắt 4 mẫu xe thuần điện dưới thương hiệu EMTA.

EMT đặt kế hoạch giới thiệu tổng cộng 4 mẫu EV tại Nhật Bản trước năm 2029, bắt đầu bằng chiếc Kei car EV đầu tiên. Hệ thống phân phối sẽ tận dụng mạng lưới cửa hàng của Autobacs Seven. Công ty dự kiến thiết lập khoảng 100 điểm bán hàng và dịch vụ ngay khi mẫu xe đầu tiên được tung ra thị trường. Sau đó, EMT sẽ tiếp tục mở rộng lên hàng trăm địa điểm trong năm tài khóa 2027.

Kei car là tương lai của xe điện toàn cầu?

Kei car, phân khúc xe cỡ nhỏ đặc thù của Nhật Bản, đang ngày càng trở thành tâm điểm cạnh tranh trong mảng xe điện. Những mẫu xe này thường phục vụ nhu cầu di chuyển quãng ngắn, phù hợp với đặc tính phạm vi hoạt động hạn chế của EV giá rẻ.

Chery có thể vận dụng nền tảng công nghệ sẵn có, kết hợp với các đối tác Nhật Bản để mở rộng chuỗi phân phối.

Trong thời gian gần đây, Honda đã ra mắt mẫu N-One e:, trong khi BYD chuẩn bị phân phối chiếc Racco vào giữa năm nay. Suzuki cũng dự kiến tung ra Kei car thuần điện trong năm tài khóa hiện tại. Đến năm 2028, Honda sẽ tiếp tục giới thiệu phiên bản thuần điện của N-Box.

Theo chuyên gia phân tích Seiji Sugiura thuộc Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, Kei car thuần điện không cần phạm vi hoạt động lớn như ôtô truyền thống. Ông nhận định nếu có mức giá hợp lý, dòng xe này hoàn toàn có tiềm năng trở nên phổ biến hơn trong tương lai.

Việc Chery nhảy vào thị trường này cho thấy phân khúc xe mini thuần điện đang ngày một nóng lên tại Nhật Bản.

Xe điện chỉ chiếm khoảng 2% doanh số ôtô mới tại Nhật Bản, mức thấp nhất trong nhóm các quốc gia phát triển. Những rào cản chính bao gồm hạ tầng trạm sạc chưa đầy đủ và giá bán còn cao. Các mẫu xe mini EV giá rẻ được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy tốc độ phổ cập xe điện tại quốc gia này. Chery còn cân nhắc mở rộng ra quốc tế, đặc biệt là châu Âu - nơi đang xây dựng bộ quy chuẩn riêng cho dòng "E car", vốn lấy cảm hứng từ mô hình Kei car.