'Kei car' sẽ được phép chạy taxi tại Nhật Bản

Nhật Bản chuẩn bị "bật đèn xanh" cho Kei car được sử dụng trong dịch vụ taxi, kỳ vọng vừa giải quyết tình trạng thiếu tài xế cũng như thách thức về mặt công nghệ.

Nhật Bản sẽ chính thức cho phép các dòng xe Kei car được sử dụng làm taxi từ tháng 6/2026, trong một nỗ lực nhằm thu hút thêm tài xế nữ và giảm tình trạng thiếu hụt lao động, đặc biệt tại các khu vực nông thôn.

Nhật Bản "bật đèn xanh" cho Kei car chạy taxi

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lực lượng tài xế taxi tại nước này đang già hóa nhanh và sụt giảm mạnh. Theo Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch, cả nước chỉ còn 217.161 tài xế taxi trong năm tài khóa 2023, giảm khoảng 30% so với một thập kỷ trước.

Kei car, vốn xuất phát từ tên tiếng Nhật kei-jidōsha, có nghĩa là "xe hạng nhẹ". Tại Nhật Bản, loại phương tiện này có kích thước hạn chế không quá 3,4 x 1,48 x 2 m, dung tích động cơ không quá 660 cc.

Kei car, dòng xe đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về kích thước và dung tích động cơ tại Nhật Bản, vốn được ưa chuộng nhờ sự nhỏ gọn, phù hợp với hệ thống đường phố hẹp và được hưởng mức thuế thấp hơn. Đặc biệt, nhóm người dùng xe này có tỷ lệ nữ giới cao: một khảo sát năm tài khóa 2025 của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản cho thấy 64% người sử dụng Kei car là phụ nữ.

Trước đây, Kei car chỉ được phép hoạt động taxi nếu là phiên bản điện hóa hoặc phục vụ mục đích đặc biệt như vận chuyển người ngồi xe lăn. Do không gian nội thất nhỏ và kết cấu đơn giản, chúng từng bị đánh giá là chưa phù hợp về mặt tiện nghi cho hành khách cũng như điều kiện làm việc của tài xế.

Nhật Bản đối phó với tình trạng thiếu tài xế taxi

Với quy định mới dự kiến có hiệu lực đầu tháng 6/2026 khi hoàn tất giai đoạn lấy ý kiến công chúng, các mẫu Kei car sẽ được phép tham gia dịch vụ taxi nếu đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn như trang bị hệ thống phanh khẩn cấp tự động. Điều này đồng nghĩa phần lớn xe đủ điều kiện sẽ là các mẫu mới hoặc vừa ra mắt gần đây.

Với thiết kế đặc trưng, phù hợp với đường phố nội ô Nhật Bản, Kei car được sử dụng cho nhiều mục đích, thậm chí được kết nạp vào đội ngũ xe tuần tra của lực lượng cảnh sát.

Chính sách mới được triển khai sau khi Liên đoàn Hiệp hội Taxi Nhật Bản đệ trình đề xuất lên Bộ Giao thông vào tháng 3/2026, kêu gọi nới lỏng quy định để đối phó với tình trạng thiếu tài xế. Giá cước taxi Kei car dự kiến sẽ tương đương với taxi thông thường, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và ổn định thị trường.

Dù số lượng nữ tài xế đã tăng đáng kể, đạt 13.078 người vào tháng 3/2025, tăng khoảng 90% so với một thập kỷ trước, nhưng họ vẫn chỉ chiếm khoảng 5% tổng lực lượng. Chính phủ kỳ vọng việc đưa Kei car vào hoạt động taxi sẽ giúp cải thiện con số này, nhờ đặc tính dễ lái và phù hợp hơn với nhu cầu của phụ nữ.

Kei car giúp dịch vụ taxi không phụ thuộc vào LPG

Ngoài ra, các doanh nghiệp taxi cũng sẽ thúc đẩy mô hình làm việc linh hoạt, như chỉ hoạt động vào giờ cao điểm buổi sáng hoặc chiều muộn, nhằm thu hút thêm lao động bán thời gian. Bên cạnh yếu tố nhân lực, Kei car còn mang lại lợi thế về vận hành.

Việc cho phép Kei car tham gia dịch vụ taxi nhằm khuyến khích nhiều người đăng ký làm tài xế bán thời gian, đồng thời giải quyết các thách thức về giao thông tại nông thôn khi những nơi này thiếu trạm nạp LPG dành cho taxi truyền thống.

Trong khi phần lớn taxi tại Nhật Bản chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các trạm nạp nhiên liệu loại này đang dần đóng cửa ở nông thôn, Kei car sử dụng động cơ xăng có thể tiếp nhiên liệu dễ dàng tại các trạm nhiên liệu thông thường. Ở nhiều khu vực, khoảng cách từ hãng taxi đến trạm LPG gần nhất có thể lên tới hàng chục km.

Việc bổ sung Kei car vào đội hình taxi không chỉ giúp giải bài toán thiếu tài xế mà còn mở rộng lựa chọn di chuyển cho người dân, đặc biệt tại các vùng nông thôn đang thiếu hụt dịch vụ vận tải.