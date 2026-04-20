Gen Z Nhật Bản 'sở hữu' siêu xe như thế nào?

Thế hệ Gen Z tại Nhật Bản đang tìm ra cách mới để hiện thực hóa giấc mơ sở hữu siêu xe như Ferrari hay Porsche, dù không thực sự đứng tên sở hữu. Theo Nikkei, các mô hình đồng sở hữu và cho thuê xe ngang hàng đang ngày càng phổ biến trong nhóm người trẻ ở độ tuổi 20.

Gen Z Nhật Bản hùn tiền "thuê" siêu xe trong vòng một năm

Với Kanji Hiraiwa, một thanh niên 24 tuổi sống tại Tokyo, giấc mơ đó mang hình hài của chiếc Ferrari 360 Modena màu đỏ Rosso Corsa. Hiraiwa chia sẻ: "Ông và bố tôi đều đam mê xe, nên tôi cũng yêu xe từ nhỏ. Đây là chiếc xe mơ ước của tôi".

Tuy nhiên, mẫu xe này đã ngừng sản xuất từ khoảng năm 2005 và trở thành hàng hiếm trên thị trường xe cũ. Theo dữ liệu từ trang CarSensor, một chiếc Ferrari 360 Modena đã qua sử dụng có giá khoảng 16 triệu yen (khoảng 100.800 USD ), vượt xa khả năng tài chính của một sinh viên khởi nghiệp như Hiraiwa.

Giải pháp đến từ dịch vụ chia sẻ xe Rendez-Vous. Nền tảng này cho phép một nhóm, thường khoảng 5 người, cùng đồng sở hữu một chiếc xe sang trong vòng một năm. Công ty cung cấp đa dạng lựa chọn, từ xe cổ thập niên 1950 đến các mẫu hiện đại.

Văn hóa chơi xe tại Nhật Bản là một nét đặc trưng của xứ sở hoa anh đào, nơi đam mê tốc độ được đề cao trong cộng đồng những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, không ai cũng có đủ điều kiện để sở hữu những mẫu siêu xe hay JDM đắt tiền.

Theo mô hình này, mỗi thành viên trong nhóm có quyền sử dụng xe tối đa 50 ngày mỗi năm. Đơn vị vận hành sẽ mua xe đã qua sử dụng, còn người dùng chỉ cần chi trả phần khấu hao dự kiến trong một năm, cùng các chi phí như đỗ xe, bảo dưỡng, bảo hiểm và thuế.

Ví dụ, nếu một chiếc xe được mua với giá 20 triệu yen và dự kiến còn lại 17 triệu yen sau một năm, nhóm sẽ chia nhau khoản khấu hao 3 triệu yen, tương đương 600.000 yen ( 3.800 USD ) mỗi người mỗi năm. Với một chiếc Porsche 911, người dùng có thể tham gia đồng sở hữu với khoản đặt cọc 150.000 yen ( 950 USD ) và phí hàng tháng khoảng 64.000 yen ( 400 USD ).

Dạo quanh mạng xã hội, hàng loạt dịch vụ cho thuê xe tại Nhật Bản đang nở rộ trong giới trẻ, bao gồm cả các mẫu siêu xe và xe thể thao JDM hiếm. Tuy nhiên, những dịch vụ này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.

Dịch vụ này đặc biệt thu hút giới trẻ, với khoảng 3.500 người đang nằm trong danh sách chờ. Ông Ryota Asaoka, đại diện Rendez-Vous, cho biết: "Chi phí sở hữu xe quá cao đối với người ở độ tuổi 20. Chúng tôi muốn giảm gánh nặng tài chính để họ vẫn có thể tận hưởng việc lái xe".

Dịch vụ cho thuê siêu xe ăn nên làm ra tại Nhật Bản

Bên cạnh đó, các nền tảng cho thuê xe ngang hàng như DriveShare cũng mở ra lựa chọn linh hoạt hơn. Ứng dụng này kết nối chủ xe với người thuê, cho phép hoàn tất toàn bộ quy trình từ giao nhận đến thanh toán ngay trên nền tảng.

Chi phí thuê cũng khá dễ tiếp cận. Một chiếc Porsche Panamera có giá thuê chỉ 13.800 yen/ngày ( 90 USD ), chưa bao gồm tiền bảo hiểm. Kể từ khi ra mắt vào tháng 2/2025, DriveShare đã ghi nhận khoảng 13.500 lượt thuê, trong đó một nửa là nhóm người trẻ khoảng hơn 20 tuổi.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của giới trẻ Nhật Bản. Số lượng người có bằng lái đang giảm, trong khi khảo sát của Sony Assurance công bố tháng 1/2026 cho thấy 33% người được hỏi không có ý định mua xe.

Sự phát triển của các mô hình chia sẻ và cho thuê cho thấy người trẻ Nhật Bản không còn đặt nặng việc "sở hữu" xe, mà chuyển sang ưu tiên trải nghiệm linh hoạt, phù hợp với khả năng tài chính.

Một khảo sát khác của dịch vụ đăng ký xe thuộc tập đoàn Toyota cũng chỉ ra rằng giá xe và chi phí bảo dưỡng cao là hai rào cản lớn nhất khiến người trẻ không muốn sở hữu ôtô. Theo dữ liệu chính phủ, giá bán trung bình của xe du lịch tiêu chuẩn tại Nhật Bản năm 2025 đã đạt 3,71 triệu yen ( 23.400 USD ), tăng 24% so với năm 2015.

Trong bối cảnh đó, nhiều người trẻ lựa chọn các dịch vụ chi phí thấp thay vì các hãng lớn. All Time Rent-a-Car, hoạt động chủ yếu tại khu vực Tokyo, cung cấp các mẫu xe cỡ nhỏ như Nissan Note hay Mazda2 với giá chỉ 5.980 yen ( 40 USD ) cho 24 giờ, đã bao gồm bảo hiểm.